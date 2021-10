STARCASINÒ SPORT SI LEGA AD A.C. MILAN,FC INTER E SSC NAPOLI

Per la stagione calcistica 2021/2022 sono state confermate le partnership di StarCasinò Sport – il sito dedicato all’intrattenimento sportivo – con tre big player del Campionato: A.C.Milan, F.C. Internazionale Milano e S.S.C. Napoli. Uno stile irriverente che da sempre contraddistingue il brand, un timone editoriale basato su un mix di informazione giornalistica e di intrattenimento sportivo tipico del mondo dei creator, il coinvolgimento di micro-influencer e brand ambassador, una comunicazione visual innovativa e accattivante: sono tutti elementi che hanno portato StarCasinò Sport a conquistare il cuore delle community dei principali club di calcio italiani e degli appassionati sportivi.

Nel rinnovare le partnership con i tre top club italiani, StarCasinò Sport ha puntato su una strategia che privilegia la brand experience, coinvolgendo le community di tifosi attraverso attività online e offline. Sul sito sono stati creati tre ambienti personalizzati per ogni club e i tifosi possono trovare su queste landing page – A.C.Milan, F.C. Internazionale Milano e S.S.C. Napoli – una selezione di contenuti esclusivi in grado di rappresentare il nuovo modo di vivere il calcio e la squadra del cuore. Non può naturalmente mancare la parte più ludica che si sviluppa attraverso attività di gamification, come quiz e giochi online, al fine di far vincere ai tifosi biglietti per seguire le partite a San Siro o al Maradona, magliette autografate e gadget brandizzati. Il nuovo approccio alle sponsorship si manifesta anche attraverso lo sviluppo di contenuti che aiutano ad analizzare le partite attraverso statistiche e curiosità. Continuano ad esserci, inoltre, interviste a calciatori del presente – utili per conoscerli al meglio, anche attraverso le passioni personali – e a quelli del passato, vere leggende che ripercorrono i momenti iconici della storia del proprio club. E infine non mancano gli articoli e le analisi degli esperti e dei giornalisti sportivi che supportano i tifosi a leggere e a comprendere le diverse fasi che la squadra vive durante la stagione.

Ogni contenuto è sviluppato con grande attenzione alla creatività e alle tendenze del momento, come nel caso del video “Gol, chi esulta è fuori“, sviluppato da StarCasinò Sport per i tifosi del Napoli e che richiama il divertente format di Amazon “LOL, chi ride è fuori”: cinque tifosi napoletani, nella stessa stanza, sono obbligati a non esultare ai gol della propria squadra del cuore.

Un video content creato in partnership con Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli che ha conquistato l’attenzione dell’intera community di tifosi creando una perfetta sinergia tra sfida, ironia, divertimento e fede calcistica.

StarCasinò Sport ha creato così un modo nuovo di comunicare e vivere la passione per la squadra del cuore, guidando i tifosi italiani in un’esperienza innovativa che possa far vivere con ironia e irriverenza lo spettacolo più bello del mondo: il calcio!