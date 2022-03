“Stand with Ukraine”: dalla FIH solidarietà e azioni concrete per l’hockey ucraino

La Federazione Italiana Hockey ha ufficializzato che, su iniziativa del Presidente Sergio Mignardi, con il sostegno del Consiglio Federale e a seguito dei colloqui intercorsi con i più autorevoli rappresentanti delle istituzioni sportive nazionali ed europee, ha deciso di sostenere il movimento hockeystico ucraino, impegnandosi in azioni concrete e immediate per fornire un ristoro ai compagni di gioco ucraini. La Federazione Italiana Hockey ha deciso di:

1) contribuire alle spese per la partecipazione della squadra ucraina dell’MSC Sumchanka all’EuroHockey Club Trophy 2022 di Cernusco sul Naviglio, che si disputerà dal 15 al 18 aprile prossimi;

2) dare un significativo contributo economico alla European Hockey Federation, affinché la stessa inoltri tale importo alla Federazione di Hockey Ucraina in segno di solidarietà sportivo-umanitaria;

3) individuare in Anna Grazia Puglia, già Referente federale di Presidenza e membro di Commissione in seno alla EHF, la “persona chiave” per intercettare a nome della FIH le esigenze e le problematiche, relative all’accoglienza dei giovani ucraini in arrivo in Italia;

4) consentire ai giovani e alle giovani minorenni di nazionalità ucraina presenti o che arriveranno in Italia, di poter essere tesserati, senza vincolo numerico e su loro personale richiesta, come Atleti/e Non Agonisti/e e tutelare così l’universale diritto al gioco, alla partecipazione e all’inclusione, nonché garantire l’accesso ai campi, ai festival e alle varie attività federali; per l’attività agonistica la FIH è in attesa di disposizioni dall’autorità di Governo;

5) rendersi altresì disponibile a fornire le proprie coordinate bancarie federali, al fine di consentire ai propri tesserati di effettuare un bonifico di solidarietà volontario in favore della Federazione Ucraina con la causale “STAND WITH UKRAINE”. La FIH girerà la somma alla EHF che si occuperà di farla pervenire integralmente ai nostri amici ucraini.

La Federazione Italiana Hockey coglie l’occasione per rivolgere sostegno e solidarietà agli atleti e alle atlete di nazionalità ucraina tesserati presso i club italiani. Giocatori e giocatrici che con il loro talento, la loro passione e il loro impegno da tempo danno lustro al movimento hockeystico nazionale; che con i loro gol e le loro giocate hanno contribuito a titoli, salvezze e (anche) alla crescita dello stesso movimento.