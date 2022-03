Macron veste nuovamente gli 8 club della Canadian Premier League (CPL)

Il prossimo 8 aprile, York United e HFX Wanderers apriranno ufficialmente la quarta stagione della Canadian Premier League, campionato di calcio canadese di cui Macron è, fin dal suo inizio, partner tecnico e fornitore unico ufficiale degli otto club (Atlético Ottawa, HFX Wanderers FC, York United FC, Forge FC, Valor FC, FC Edmonton, Cavalry FC e Pacific FC) che vi prendono parte.

The Hero company e CPL hanno presentato i nuovi kit gara Primary che le squadre indosseranno nel corso di questa nuova stagione e che, a conferma dell’impegno comune per una maggiore sostenibilità ambientale, sono realizzati in Eco-Fabric, tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard.

Le nuove maglie, anche quest’anno, sono state studiate e realizzate perché ognuna di esse sia unica ed esclusiva e nel contempo rappresenti l’unità del progetto sportivo della Canadian Premier League, come recitano sia il motto presente sul retrocollo di tutte le divise, We are MANY We are ONE, che il backneck personalizzato con il logo della CPL e la scritta FOR CANADIANS, BY CANADIANS.

La stretta collaborazione tra l’ufficio stile del brand italiano e lo staff della CPL ha portato alla creazione di capi tecnici curati nei minimi dettagli, utilizzando materiali di alta qualità e con un’attenta ricerca grafica e storica per evidenziare al meglio, per ogni club, l’identità e il senso di appartenenza alla città e al territorio che rappresentano.

Proprio la grafica, accanto ai colori sociali, è il dettaglio che consente di ‘raccontare’ ed esaltare i riferimenti storici, geografici ed emozionali di ogni singolo club. Il Pacific FC, squadra campione in carica della CPL, con il viola e celeste della prima maglia presenta una grafica che richiama i rami dell’abete di Douglas, tipico della Columbia Britannica. Il Forge FC, due volte campione, all’arancione e il grigio abbina il disegno della fiamma e della foglia d’acero. Grafica a triangoli e diamanti, forme presenti in edifici e luoghi di Calgary, sulle divise del Cavalry FC. Blu, bianco, ricercate grafiche geometriche e l’immancabile Rally Rabbit per l’FC Edmonton. Un disegno semplice, ma accattivante che unisce nero, granata e oro per la Home del Valour FC. Il bianco, insieme allo York Green, Lake Ontario Blue e Victory Gold caratterizzano le divise dello York United. Blu, celeste e le onde dell’Oceano sulla maglia primary degli HFX Wanderers e, infine, ad ispirare la grafica presente sulla maglia degli Atletico Ottawa, che mantiene il layout di quella dei Colchoneros madrileni, il canale Rideau (Patrimonio dell’umanità Unesco) e le sue chiuse.