STAN SPORT ACQUISISCE I DIRITTI DELLA CHAMPIONS PER LE PROSSIME 3 STAGIONI

servizio di streaming australiano, si è assicurato i diritti di trasmissione esclusivi per la, la Uefa Europa League e la nuova Uefa Conference League.

L’accordo triennale per il servizio di streaming, di proprietà dell’australiana Nine Entertainment, è stato confermato dopo che un precedente accordo tra l’organo di governo del calcio europeo e la nascente piattaforma digitale Sports Flick è stato svelato all’inizio di quest’anno.

I dettagli finanziari dell’accordo di Stan non sono stati resi noti. La copertura esclusiva di Stan Sport prenderà il via in occasione della Supercoppa Uefa 2021/22 tra Chelsea e Villarreal il 12 agosto e durerà fino alla fine della stagione 2023/24.

Sports Flick ha sorpreso il mercato dei media australiano offrendo 46,4 milioni di dollari per il contratto triennale, anche se, tuttavia, non è stato più in grado di garantire il sostegno finanziario promesso e, dunque, successivamente, si è ritirato.