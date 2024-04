Stadio Taranto calcio/Giochi del Mediterraneo 2026. Il presidente Giove attacca le istituzioni

In una recente intervista al “Quotidiano di Puglia“, il presidente del Taranto calcio (attualmente in Serie C), l’imprenditore locale Massimo Giove, ha manifestato il suo disappunto per i tanti anni persi da parte delle istituzioni (a partire dalla municipalità di Taranto) e ha lanciato un grido d’allarme, perchè, tra un mese, sarà obbligato ad iscriversi al campionato 2024/25. Il rischio, infatti, è che non possa giocare allo “Iacovone“, nonostante le dichiarazioni (nella direzione opposta) del sindaco Rinaldo Melucci, trovandosi così costretto a emigrare per poter giocare, con considerevoli danni in termini economici. Di seguito il passaggio più importante di questa recente intervista:

“Il problema principale è uno: come Taranto calcio, sono anni che stiamo lanciando grida di allarme per quanto riguarda la situazione critica creatasi per i Giochi del Mediterraneo” – ha dichiarato il presidente al Quotidiano – “ben venga la manifestazione ma non devono essere i Giochi l’elemento per cancellare a Taranto tutte le attività sportive e non parlo solo del calcio. Ora, lo dico da imprenditore: la vedo molto complicata l’ipotesi di giocare allo Iacovone con 4mila posti come ventilato nelle scorse settimane”.

“A oggi, ancora non c’è una progettazione definitiva, non è stato presentato un programma lavori, non c’è un layout che dice facciamo questo” – ha aggiunto il presidente – “per poter giocare con un cantiere in movimento ci sono degli iter molto delicati e complessi che non richiedono due giorni. Noi tra un mese dobbiamo iscrivere la squadra al campionato. Il Taranto giocherà lontano dalla città? Sarebbe un altro tipo di calcio senza il calore dei tifosi. Stiamo sradicando il cuore e la passione rossoblù dal territorio dove sono nati. E la cosa grave è che sono trascorsi cinque anni da quando abbiamo ottenuto questi Giochi, bisognava pensarci prima” ha dichiarato il presidente Giove.