Processo sul progetto dello stadio della Roma: 9 condannati, oltre 10 assolti. Chieste condanne per 100 anni

Si torna a parlare del processo sullo Stadio della Roma (localizzato inizialmente nell’area di Tor di Valle). E’ di poche ore fa la notizia delle decisioni dei giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Roma. In totale nove condanne e oltre dieci assoluzioni nel maxi processo ad esso collegato.

I giudici hanno condannato a 8 anni e 8 mesi l’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, a 9 anni l’avvocato Camillo Mezzacapo, a due anni (con rito abbreviato) l’imprenditore/costruttore Luca Parnasi. Condannati anche Gianluca Bardelli a 6 anni e 8 mesi, Adriano Palozzi a un anno e dieci mesi, Luca Lanzalone (ex presidente ACEA) a 3 anni, Giuseppe Statuto a un anno e mezzo e il deputato della Lega Giulio Centemero a un anno e, per finire, Andrea Manzoni a 8 mesi. In totale oltre 30 anni per questa sentenza di 1° grado (la richiesta del Pubblico Ministero era stata nettamente superiore: più di 100 anni per i soggetti coinvolti nel processo)

Assolti Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd (oggi in ItaliaViva), Gianluca Talone, Domenico Petrolo, Fortunato Pititto, Fabio Serini, Claudio Santini, Francesco Prosperetti, Davide Bordoni, Giampaolo Gola, Nabor Zafiri, Paolo Desideri, Vanessa Adabire Aznar e l’ex assessore regionale Michele Civita.