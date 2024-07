Sport Fashion Service (SFS) e Parma calcio annunciano la firma di una nuova collaborazione

Sport Fashion Service (SFS), divisione abbigliamento di proprietà del Gruppo Mittel – holding di investimenti industriali quotata alla Borsa di Milano, che realizza e distribuisce i brand Ciesse Piumini e Jeckerson, insieme al Parma Calcio (quest’anno in Serie A) annunciano oggi la firma di una nuova partnership.

Sport Fashion Service assume così la qualifica di “Premium Partner” del club per la stagione calcistica di Serie A 2024-2025. La collaborazione riflette la missione di Sport Fashion Service di avvicinarsi al mondo dello sport per esplorare nuovi linguaggi e nuovi scenari, creando un legame tra i due brand iconici italiani con un club che dal 1913 è protagonista della cultura calcistica in Italia e che, dopo tre campionati, ha riconquistato di diritto sul campo, vincendo per la prima volta nella sua storia, il campionato di Serie B.

Sport Fashion Service, in qualità di Premium Partner, vestirà con denim e capispalla dei suoi brand Ciesse Piumini e Jeckerson, le Prime Squadre Maschili e Femminili del Parma Calcio, i rispettivi staff tecnici guidati dagli allenatori Fabio Pecchia (Maschile) e Salvatore Colantuono (Femminile) e tutta la dirigenza del Club per l’intera stagione, con una collezione di 6 capi con dettagli personalizzati nei simboli gialloblu. (fonte: Sport Fashion Service)