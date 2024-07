Lega Pallavolo Serie A e HiWay Media proseguono fino al 2025/26

Sarà ancora HiWay Media a produrre tutti i match del campionato di Serie A2 Credem Banca, oltre a quelli della Del Monte Coppa Italia Serie A2 e della Del Monte Supercoppa Serie A2. Il rinnovo dell’accordo coprirà le stagioni 2024/25 e 2025/26 e si aggiunge a quello precedentemente siglato per il 2022/23 e 2023/24. Più di 200 match prodotti in ogni stagione, tra Regular Season e Play Off di Serie A2 Credem Banca, oltre alle gare di Del Monte Coppa Italia e Del Monte Supercoppa Serie A2. Lo standard di produzione prevede due telecamere, replay, grafica, commento, highlights e la consegna dei segnali, da parte di HWM, direttamente a Volleyball TV, la piattaforma streaming di Volleyball World che trasmette live tutte le partite di SuperLega, di Serie A2, e altre competizioni internazionali di altissimo livello.

Tutto il processo produttivo e di distribuzione video è gestito direttamente dal team di HiWay Media, grazie soprattutto al cuore operativo, ovvero l’MCR di Cologno Monzese. Uno sforzo produttivo notevole per HWM che si conferma società giovane, dinamica e in grande crescita nel mondo dello sport e non solo: HWM offre soluzioni per connettività, produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti multimediali, con la flessibilità per gestire i progetti in modalità end-to-end oppure in specifiche aree.

Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A): “Con questo rinnovo diamo seguito ad una collaborazione con HiWay Media che si è rivelata assolutamente proficua in questi primi due anni e potrà certamente ripetersi nei prossimi.

La Serie A2 rientra come livello tecnico tra campionati migliori nel mondo, e sta aumentando anno dopo anno il numero di spettatori sia nei palazzetti che sui vari dispositivi e TV su cui viene trasmessa. VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World, è infatti una grande vetrina: è fondamentale dunque continuare con una produzione di alto livello su tutte le gare, a partire dalla Regular Season, fino alla Del Monte Coppa Italia A2, che anche quest’anno sarà giocata dopo il campionato, e alla Del Monte Supercoppa, che chiuderà la stagione.

Giuseppe Sampino (CEO HiWay Media): “Siamo felicissimi di continuare questa fantastica collaborazione con Lega Pallavolo Serie A. Per noi è un grande onore vedere riconfermata la fiducia dopo le prime due stagioni di un progetto impegnativo. Non è mai scontato e per questo ringrazio il presidente Massimo Righi, insieme al suo staff e ai Club di Lega, che ha creduto in noi da subito e che si confermato un partner di straordinaria affidabilità e disponibilità. Lega Pallavolo Serie A da sempre ama sperimentare e innovare, un po’ come accade in HiWay Media ed anche per questo abbiamo trovato da subito il giusto feeling. Lavoreremo nelle prossime stagioni per ripagare al massimo la nuova fiducia”.