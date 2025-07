Tecnologia – Presentato il pallone ufficiale delle semifinali di UEFA Women’s Euro 2025.

adidas svela oggi il pallone ufficiale delle semifinali e della finale di UEFA Women’s EURO 2025. Su uno sfondo perlaceo, il pallone ufficiale KONEKTIS (nella foto in primo piano) presenta audaci motivi a blocchi dai bordi irregolari in rosso e argento. Il rosso trae ispirazione dalla bandiera della nazione ospitante, mentre gli accenti argentati richiamano il trofeo del torneo che sarà sollevato dalla squadra vincitrice a Basilea domenica 27 luglio.

Il pallone ufficiale KONEKTIS è stato progettato per garantire una maggiore precisione di gioco grazie all’utilizzo del PRECISIONSHELL, una forma a pannelli di 20 pezzi con scanalature in rilievo strategicamente posizionate sulla superfice esterna del pallone. I benefici in termini di prestazioni continuano sotto la superficie grazie al sistema CTR-CORE, progettato per precisione e consistenza in volo, e all’integrazione della CONNECTED BALL TECHNOLOGY di adidas.

Un sistema di sospensione al centro del pallone ospita e stabilizza un sensore di movimento IMU (Inertial Measurement Unit) a 500Hz. Questo sensore fornisce dati dettagliati sui movimenti del pallone in tempo reale, ed è alimentato da una batteria ricaricabile tramite induzione.

La tecnologia invia informazioni precise agli ufficiali di gara durante la partita. Quando combinata con i dati sulla posizione dei giocatori e l’intelligenza artificiale, consente decisioni più rapide e accurate. Sviluppata in collaborazione con Kinexon, questa tecnologia aiuta anche il VAR a identificare ogni singolo tocco del pallone, riducendo il tempo necessario per risolvere episodi di fallo di mano o rigori.

Grazie alla Connected Ball Technology integrata nel pallone ufficiale adidas KONEKTIS, è stato rilevato che lo storico gol della vittoria segnato da Cristiana Girelli durante la partita Italia – Norvegia viaggiava a una velocità di 46 km/h.