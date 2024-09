Sponsor Value (by StageUp)-Motomondiale: 22,9 milioni gli italiani “interessati”

Secondo la ricerca Sponsor Value, realizzata da StageUp in partnership con Ipsos, sono 22,9 milioni gli italiani interessati alla MotoGp e 4,9 milioni gli appassionati, ovvero coloro che seguono in maniera regolare. La MotoGp si conferma il terzo campionato più seguito in Italia dopo la Serie A di calcio ed il Mondiale di Formula 1.

IL PUBBLICO DELLA MOTOGP IN ITALIA. L’interessato al motomondiale in Italia è prevalentemente di genere maschile (58%), di età matura (il 47% degli interessati hanno tra i 35 ed i 54 anni) e residente nel nord Italia (45%).

LA CRESCITA DEL PUBBLICO LIVE E SUI SOCIAL MEDIA. Le presenze live ai GP italiani di Misano e Mugello continuano a crescere: nel 2022 avevano vissuto live le gare 175 mila spettatori, nel 2024 sono stati, sino ad oggi, 319 mila con un incremento del +82%. Merito dell’introduzione nel 2023 della sprint race in tutti i weekend di gara ma anche dei successi della Ducati e di Francesco Bagnaia (Campione del Mondo nel 2022 e nel 2023).

Nel 2023 le presenze live complessive del circuit hanno raggiunto i 2,86 milioni, con un aumento 21% rispetto al 2022, tornando così ai livelli pre-pandemia.

Mentre i social media diventano sempre più trainanti: i canali ufficiali @MotoGp sono passati dai 40 mln di follower nel 2022 agli oltre 50 milioni attuali. Tra i piloti, Marc Marquez ha la fanbase più ampia (oltre 16 mln di follower tra Facebook, Instagram, TikTok e Youtube), ed al secondo posto di questa classifica si piazza Fabio Quartararo, decisamente staccato a quota 3,9 mln. Francesco Bagnaia si piazza al quinto posto con 2,27 mln di follower.

Sponsor Value, realizzata da StageUp in partnership con Ipsos, è considerata l’Auditel degli eventi sportivi, culturali e spettacolistici italiani e monitora, dal 2000, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, le Serie A, B e C di Calcio, i massimi campionati di Basket e Volley passando per la F1 e la MotoGP.

“I dati confermano la MotoGP come evento con un seguito importante, sul podio dei campionati più seguiti. Il pubblico del Motomondiale manifesta un’età media superiore agli altri maggiori campionati e, di conseguenza, la necessità di politiche di marketing finalizzate ad entrare in contatto con Millennials e Generazione Z. Alta la passione in Italia, come dimostra il forte aumento delle presenze live in occasione dei GP di Misano e del Mugello, certo trainata dai successi della Ducati e di Pecco Bagnaia. Nel complesso il motomondiale si conferma un evento affascinante, che unisce più di ogni altro tecnologia e capacità umana del pilota senza comprimere l’importanza del gioco di squadra. Un luogo ideale per gli sponsor che, attraverso le opportunità di abbinamento ad eventi, team e piloti, possono effettuare investimenti con ritorni importanti e dimensioni adatte ad aziende di ogni dimensione.” – ha dichiarato Giovanni Palazzi presidente di StageUp.