Sponsor – Drutex si lega per tre anni al brand dell’FC Bayern (Bundesliga1).

Drutex, leader europeo nel settore dei serramenti, è diventato partner ufficiale del FC Bayern. L’accordo, della durata di tre anni, è il risultato della strategia di espansione internazionale della realtà polacca finalizzata a rafforzare la notorietà del proprio marchio a livello internazionale.

“Drutex è un’azienda leader in Europa e sta ai serramenti come il Bayern allo sport” ha dichiarato Michael Diederich, Deputy Chairman del FC Bayern. “Con oltre 40 anni di storia, l’azienda polacca è diventato sinonimo di stabilità e alta qualità, pur continuando ad innovarsi, e siamo felici di dare il benvenuto a Drutex all’interno della nostra famiglia di partner.”

La nuova partnership garantisce a Drutex un ampio pacchetto di diritti di marketing: visibilità allo stadio con pubblicità sui tabelloni LED, presenza sui canali ufficiali e social del club, utilizzo del logo della squadra, delle foto delle partite e delle immagini dei giocatori nelle proprie campagne. La collaborazione ha già portato alla realizzazione di uno spot pubblicitario che diventerà parte integrante della campagna mediatica di Drutex, garantendo una portata globale e visibilità a milioni di fan in tutto il mondo.

“Da anni Drutex costruisce la forza del proprio marchio su basi solide, indipendenza commerciale, politiche di investimento coerenti e partnership a lungo termine. Ecco perché l’accordo con il pluricampione tedesco, che compete regolarmente e con successo in Champions League, è stata una scelta naturale per noi” ha sottolineato Leszek Gierszewski, fondatore e CEO di Drutex SA. “Insieme al Bayern, miriamo a continuare la nostra espansione internazionale e a rafforzare la nostra posizione sul mercato globale. Siamo ancora all’inizio del nostro percorso di crescita. Fortunatamente non abbiamo nulla da dimostrare: Drutex è un’azienda finanziariamente solida e stabile, nonché un partner commerciale fedele, e negli ultimi 40 anni abbiamo costruito il nostro marchio e la nostra posizione nel settore arrivando ad esportare l’80% dei nostri prodotti in tutto il mondo.”

Il mercato tedesco è da tempo una delle destinazioni più importanti per le esportazioni di Drutex e l’accordo con il club bavarese prosegue gli sforzi dell’azienda in quella direzione. Tuttavia, Drutex ha sempre dato priorità alla diversificazione, esportando i propri prodotti in circa 40 paesi, tra cui mercati importanti come Italia, Francia e Stati Uniti.

Il marketing sportivo gioca un ruolo cruciale nell’espansione internazionale dell’azienda: nel 2024 l’azienda è diventata partner ufficiale dell’ FC Inter ed ha avviato collaborazioni con Juventus, AS Roma, Cagliari e Palermo. L’azienda ha già ottenuto riconoscimenti internazionali grazie a campagne come “Drutex Windows – La scelta dei campioni”, con protagonisti le stelle nazionali e i capitani Jakub Blaszczykowski, Philipp Lahm e Andrea Pirlo. Drutex sostiene attivamente anche le partite della nazionale polacca di calcio e la Coppa del Mondo di salto con gli sci. Inoltre, l’azienda sponsorizza il club di speedway Motor Lublin, con il pluricampione del mondo Bartosz Zmarzlik, ed è stata per molti anni sponsor ufficiale e partner logistico della gara ciclistica UCI Tour de Pologne.

Per celebrare l’inizio della collaborazione con il Bayern, Drutex sta preparando una serie di campagne promozionali, tra cui un’offerta dedicata ai propri partner commerciali. Queste attività comprenderanno iniziative, promozioni, un nuovo branding e aggiornamenti alla gamma prodotti in linea con la partnership con il Bayern.