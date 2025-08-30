Marketing – Beko per tre anni sarà partner dell’Ajax FC.

Beko, azienda produttrice di elettrodomestici, ha annunciato una nuova partnership strategica con l’Ajax, diventandone “Official Confidence Partner“.

In qualità di Official Confidence Partner, Beko sosterrà la missione dell’Ajax di sviluppare la prossima generazione di talenti calcistici, sia dentro che fuori dal campo, rafforzando al contempo il concetto di “A Beko state of mind” (“Una scelta di vita” in italiano) su cui si basa l’offerta di elettrodomestici.

La partnership di Beko con Ajax riflette anche il crescente impegno dell’azienda nei confronti della regione di Amsterdam e dei Paesi Bassi, nonché delle comunità che condividono la sua visione di uno stile di vita sostenibile.

“In Beko, crediamo che la fiducia nasca da una qualità duratura, da un profondo impegno per la sostenibilità e da un design mirato che resista alla prova del tempo”, ha dichiarato Akın Garzanlı, CMO di Beko. “Questi valori guidano sia la nostra tecnologia che le nostre partnership. L’Ajax condivide questo stesso spirito: bel gioco, identità fedele e visione audace. Molto più che un semplice club, l’Ajax si affida a giovani talenti, plasmando così la prossima generazione con convinzione e immaginazione. Insieme celebriamo l’eleganza con uno scopo, un’ambizione radicata nella tradizione e un’innovazione che rafforza il futuro. Questa partnership rende tangibili i nostri valori condivisi: entrare in contatto con milioni di persone attraverso storie che ispirano, suscitano responsabilità e durano nel tempo“.

Cas Biesta, CCO dell’Ajax, ha aggiunto: “Siamo lieti che un brand internazionale come Beko si sia impegnato con l’Ajax per diversi anni. Beko è un marchio forte con una visione chiara sull’innovazione. Non vediamo l’ora di avviare questa partnership con Beko per avere un impatto positivo, nei Paesi Bassi e non solo”.

La partnership triennale, lanciata ufficialmente il 26 agosto 2025 con una cerimonia di firma alla Johan Cruijff Arena, vedrà Beko e Ajax collaborare per creare contenuti stimolanti, attivazioni e iniziative per la comunità incentrate sulla creazione di fiducia, in casa come sul campo di calcio. Sarà inoltre attivata tramite i canali digitali di entrambi i marchi, con la presenza negli stadi e programmi di base. (fonte: Beko)