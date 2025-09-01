Boxe – Canelo vs Crawford: il match dell’anno vale 400 milioni di dollari

(di Davide Pollastri) – Il 13 settembre 2025, all’Allegiant Stadium di Las Vegas (USA), andrà in scena il match tra il messicano Saúl “Canelo” Álvarez e lo statunitense Terence “Hunter” Crawford, due dei pugili più titolati e seguiti del panorama mondiale. Sul ring saranno in palio le quattro cinture mondiali dei supermedi detenute da Álvarez (WBA, WBC, IBF e WBO), mentre Crawford ambisce a un primato storico: diventare il primo pugile dell’era delle quattro sigle a conquistare lo status di campione indiscusso in tre categorie di peso (dal 2018 detiene la cintura WBO dei pesi welter).

Las Vegas si prepara a ospitare quello che già viene definito l’incontro dell’anno. Sul ring dell’Allegiant Stadium saliranno Saúl “Canelo” Álvarez e Terence Crawford, due pugili le cui carriere hanno segnato un’epoca.

Canelo, 34 anni, detentore delle quattro cinture mondiali dei supermedi (WBA, WBC, IBF e WBO), vanta un record di 63 vittorie, di cui 39 per KO, due sconfitte e due pareggi, frutto di una carriera costruita affrontando leggende come Floyd Mayweather Jr. e superando alcuni dei nomi più prestigiosi del pugilato internazionale (Gennadij Golovkin e Miguel Cotto su tutti).

Crawford, 37 anni, imbattuto in 41 incontri con 31 KO, insegue il primato di diventare il primo pugile dell’era delle quattro cinture a conquistare lo status di campione indiscusso in tre categorie di peso, consolidando così una leggenda sportiva già ampiamente riconosciuta.

Alla regia dell’evento ci sarà una co-promozione tra la Riyadh Season, attraverso la società saudita Sela, e Zuffa Boxing, la nuova sigla di Dana White. Un binomio che segna il debutto ufficiale di Zuffa Boxing e conferma il peso crescente dell’Arabia Saudita nell’organizzazione dei grandi appuntamenti internazionali.

L’evento, tuttavia, non è solo sportivo: la posta in gioco economica è altrettanto straordinaria. Stime basate su dati di precedenti incontri indicano che Canelo potrebbe percepire una cifra complessiva di circa 150 milioni di dollari, mentre Crawford potrebbe incassare fino a 50 milioni di dollari. A queste somme si aggiungono bonus speciali, compreso un incentivo per la vittoria per K.O. e la consegna al vincitore di una cintura commemorativa del valore di circa 188.000 dollari.

L’Allegiant Stadium, con i suoi 65.000 posti, potrebbe generare ulteriori 100 milioni di dollari tra biglietti e merchandising (con un possibile effetto positivo sull’economia locale di Las Vegas, stimato in decine di milioni di dollari grazie a spese in hotel, ristoranti e servizi collegati), mentre i ricavi derivanti dal pay-per-view, basati sulle precedenti esperienze di Canelo contro Golovkin e Bivol, si stimano tra 90 e 110 milioni di dollari.

Sommando queste voci, l’impatto economico complessivo dell’incontro si colloca attorno ai 400 milioni di dollari, una cifra stimata che non rappresenta dati ufficiali ma riflette la potenziale portata di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sì, perché ogni dettaglio, dai titoli in palio alle cifre in gioco, contribuisce a rendere questo confronto un evento di riferimento per il pugilato mondiale, capace di attrarre attenzione, spettatori e investimenti in una cornice che unisce sport, spettacolo e numeri da record.

Ma per gli appassionati e per il mondo della boxe, questo match evento rappresenta molto più di una contesa: è il culmine di due carriere leggendarie, l’occasione per assistere a un duello che potrebbe entrare nella storia e un indicatore del crescente valore economico e mediatico della noble art.