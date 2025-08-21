Sponsor – Betano cresce in FPF con la titolazione della Supercoppa di Lega.

Betano, il principale marchio di scommesse sportive online di Kaizen Gaming (colosso greco con sede ad Atene) ha ufficialmente stretto una partnership commerciale con la FPF – Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Attualmente è legato, a livello di diritti di immagine, a ben 10 brand ambassador (tra questi il cestista greco NBA, Giannis Antetokounmpo, che gioca nei Milwaukee Bucks come centro/ala grande) e a 15 player sportivi tra team e leghe professionistiche (come lo Sporting Lisbona, il River Plate, l’Aston Villa e, negli ultimi mesi, ha stretto sodalizi comerciali con il Bayern Monaco in Bundesliga e il Flamengo in Brasile). Più in generale Betano, brand del portfolio Kaizen Gaming, è presente in 19 nazioni con una vasta offerta di prodotti e servizi per la propria clientela.

Sulla base di questo accordo Betano diventa ufficialmente sponsor principale della “Supertaça Cândido de Oliveira“, una delle principali competizioni calcistiche lusitane (è l’equivalente della Supercoppa di lega italiana – quest’anno vinta, lo scorso 31 luglio, dal Benfica sugli storici rivali dello Sporting per 1-0).

João Medeiros Cardoso, Direttore Marketing e New Business della FPF, ha dichiarato: “Abbracciamo questa partnership con grande entusiasmo, in quanto coinvolge un marchio che senza dubbio eleverà la Supercoppa. Questo segna una spinta alla crescita della competizione, guidata da questa nuova leadership, che aiuterà a riposizionare il calcio portoghese come uno dei marchi calcistici leader a livello mondiale“.

Ricardo Branquinho da Fonseca, Country Manager di Betano Portugal, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di associare Betano alla Supertaça Cândido de Oliveira come Title Sponsor, rafforzando il nostro legame con la Federcalcio portoghese. Questa partnership simboleggia non solo l’inizio della stagione calcistica in Portogallo, ma anche il nostro impegno a offrire ai fan un’esperienza premium“.