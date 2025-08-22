Volley – Emma Villas Codyeco Lupi Siena, con un accordo biennale, si lega a Joma.

Siglato per il biennio 2025-2027 l’accordo tra il prestigioso brand e il nuovo progetto creato per portare in alto la pallavolo maschile toscana

Divise da gara, ma non solo. Anche tutto il materiale da allenamento, tempo libero e rappresentanza. Joma conferma l’impegno nella pallavolo di alto livello diventando technical partner di Emma Villas Codyeco Lupi Siena con un accordo biennale, dopo l’esperienza pluriennale maturata al fianco dei Lupi Santa Croce. Una partnership prestigiosa che dà lustro a entrambi i soggetti coinvolti, con reciproca soddisfazione e l’obiettivo di crescere insieme.

Joma è uno dei principali marchi a livello internazionale. Nata in Spagna, nel 1965, è presente in 140 Paesi e si è affermata velocemente come brand di riferimento nello sport a livello mondiale, combinando sviluppo tecnologico e alte prestazioni. Nella pallavolo vestono Joma realtà di assoluto fascino e importanza come Imoco Conegliano e Lube Macerata, ma nella scuderia ci sono atleti di tantissime discipline e club prestigiosi, dal calcio fino agli sport emergenti.

Vittorio Angelaccio, responsabile marketing e commerciale Emma Villas Codyeco Lupi Siena: “Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver legato il nostro progetto a una vera e propria eccellenza nel campo dell’abbigliamento sportivo e tecnico. Joma ci accompagnerà nelle prossime due stagioni sportive, una partnership ambiziosa e prestigiosa”.