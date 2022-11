Sostenibilità finanziaria: workshop dell’ECA sui nuovi regolamenti FIFA e UEFA

(di Giuseppe Berardi) – L’European Club Association (ECA) ospiterà dal 15 al 16 novembre a Ginevra, in Svizzera, il primo workshop sulla sostenibilità finanziaria con oltre 130 delegati attesi.

In pratica l’associazione dei club calcistici europei, sotto la guida del presidente Nasser Al-Khelaïfi e insieme alla UEFA e alla FIFA presenterà i nuovi regolamenti UEFA in materia di licenze per club e sostenibilità finanziaria, nonché i nuovi regolamenti FIFA Clearing House.

Negli stessi giorni si terrà anche una tavola rotonda sul prossimo Regolamento per gli agenti FIFA. Un tema, quello legati agli aspetti finanziari del calcio, molto importante alla luce della crisi che molte società stanno affrontando. Forti squilibri finanziari hanno contraddistinto gli ultimi bilanci presentati da molti club, tra cui anche quelli italiani. Un eccessivo indebitamento, unito alla contrazione dei ricavi, hanno portato i conti in rosso con passivi mai visti primi per alcune società, come ad esempio la Juventus.

L’ECA è fermamente convita che i nuovi regolamenti finanziari “rappresentano un’importante pietra miliare per l’intero panorama dei club europei” e “offrono un vero percorso verso la stabilità e la sostenibilità per i club di tutte le dimensioni” con un focus sui costi. Il tutto mantenendo, e cercando di migliorare a rafforzare gli elementi più efficaci dell’attuale sistema di fair play finanziario (FFP).

Nell’ultima Convention UEFA a Nyon sul futuro del calcio europeo, Nasser Al-Khelaifi ha sottolineato l’importanza di curare gli interessi e i legami tra tutti i livelli della piramide calcistica.

Hugo Hamon, Head of Finance Strategy & Operations dell’ECA, ha dichiarato: “Il seminario sulla sostenibilità finanziaria dell’ECA sarà un evento unico in quanto è il primo seminario incentrato su questioni finanziarie e normative. Riunire la comunità finanziaria dei club è un buon modo per l’ECA di garantire equilibrio e ottenere una buona attuazione dei nuovi regolamenti e delle riforme UEFA”.

Mario Flores, Head of Sports Legal ECA, ha dichiarato: “Il panorama normativo del calcio internazionale sta diventando sempre più complesso. L’ECA Financial Sustainability Workshop rappresenterà un’opportunità unica e straordinaria per i club membri dell’ECA di conoscere direttamente le più recenti normative emanate da UEFA e FIFA. Durante il seminario, i membri dell’ECA ascolteranno direttamente dagli organi direttivi in ​​che modo le nuove normative sulla sostenibilità finanziaria, la Camera di compensazione della FIFA e i regolamenti degli agenti di calcio avranno un impatto sulle loro attività quotidiane”.

In merito a quest’ultimo aspetto, la FIFA nell’ultimo consiglio tenutosi in Nuova Zelanda in occasione dei sorteggi dei Mondiali di calcio femminile, ha approvato la “Clearing House”, un nuovo regolamento per i trasferimenti dei calciatori che premetterà di rendere automatici i pagamenti tra le società per i contributi di solidarietà e le indennità di formazione, di garantire una maggiore trasparenza finanziaria e di aumentare gli introiti dei club.