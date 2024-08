Sorteggi Champions 2024/25: le avversarie delle italiane

Definite, dopo il sorteggio della Champions League 2024/2025 di questo pomeriggio, le avversarie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. Le cinque squadre della massima serie tricolore parteciperanno al nuovo format a 36 squadre studiato dalla UEFA con la nuova idea del “girone unico” (al posto della fase a gruppi). L’Inter affronterà tra i big Manchester City e Arsenal, mentre la Juventus, oltre alla formazione dei Cityzens, sfiderà anche Lipsia e Benfica. Milan sarà opposto al Liverpool e al Real Madrid. Poca fortuna per l’Atalanta chiamata ad affrontare i super favoriti del Real Madrid (detentori della Champions e della SuperCoppa Uefa), il Barcellona e l’Arsenal. Il Bologna è atteso infine dal Liverpool e dal Dortmund. Il Manchester City affronterà sia l’Inter che la Juventus, mentre il Real sarà opposto all’Atalanta e al Milan.

Di seguito il quadro completo delle rivali delle squadre italiane in Champions.

FC INTER: Lipsia (C), Manchester City (T), Arsenal (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Young Boys (T), Monaco (C), Sparta Praga (T)

JUVENTUS FC: Manchester City (C) Lipsia (T) Benfica (C) Club Brugge (T) PSV (C) Lille (T) Stoccarda (C) Aston Villa (T)

AC MILAN: Liverpool (C), Real Madrid (T), Club Brugge (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Girona (C), Slovan Bratislava (T)

ATALANTA: Real Madrid (C), Barcellona (T), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T)

BOLOGNA FC : Borussia Dortmund (C), Liverpool (T), Shakhtar (C), Benfica (T), Lille (C), Sporting (T), AS Monaco (C), Aston Villa (T)