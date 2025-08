Solana lancia il suo nuovo smartphone crypto sul mercato globale, mentre Snorter vola in prevendita

Solana rivoluziona il settore mobile con Seeker, uno smartphone Web3 con 150.000 preordini, sistema operativo decentralizzato e dApp Store indipendente. In parallelo, Snorter (SNORT) lancia un trading bot crypto su Telegram, raccogliendo oltre 3,2 milioni nella prevendita.

Dopo il timido esperimento di Saga, Solana Mobile torna alla carica con Seeker, un dispositivo che non è solo uno smartphone, ma un manifesto di intenti. Con 150.000 preordini in oltre 50 Paesi, il progetto dimostra che esiste una domanda reale per un’alternativa mobile “crypto-native”. Si tratta di un salto di scala impressionante rispetto ai 20.000 dispositivi Saga venduti nel 2023.

Solana punta tutto su autonomia, decentralizzazione e user ownership. Seeker integra infatti un sistema operativo Web3, un dApp Store indipendente e un’architettura sicura chiamata TEEPIN (Trusted Execution Environment Platform Infrastructure Network), che permette l’autenticazione di software e hardware senza interventi centralizzati. In questo senso, rappresenta l’alba di un nuovo paradigma mobile.

TEEPIN, SKR e l’economia degli utenti co-produttori

La tecnologia TEEPIN è il cuore tecnico di Seeker: una piattaforma crittografica multilivello che certifica il codice direttamente sull’hardware, senza dover passare da gatekeeper come Google o Apple. In pratica, è la fine del modello degli store centralizzati e del monopolio del consenso applicativo.

A regolare l’ecosistema è $SKR, il token di governance integrato nel telefono, che consente agli utenti di scoprire nuove dApp, influenzare le decisioni future e persino partecipare ai profitti.

L’obiettivo è quindi quello di trasformare l’utente in co-creatore dell’esperienza mobile, in piena sintonia con i valori di Web3. Come ha dichiarato Emmett Hollyer, direttore di Solana Mobile:

“Stiamo costruendo un modello dove l’allineamento degli incentivi è reale. Ogni utente contribuisce e beneficia direttamente”.

Una sfida frontale al modello Apple (e al Web2)

Con oltre 100 applicazioni decentralizzate già disponibili, il nuovo dApp Store integrato nel mobile Seeker sfida direttamente l’App Store e il Play Store. Solana elimina commissioni del 30%, autorizzazioni arbitrarie e limitazioni all’innovazione. Gli sviluppatori saranno quindi liberi di pubblicare, monetizzare e distribuire le proprie dApp senza limitazioni.

Seeker aspira a diventare lo strumento standard per accedere a DeFi, NFT, social crypto e gaming on-chain. In questo senso, punta a diventare l’alternativa fisica a un Web3 ancora troppo astratto. E i numeri parlano chiaro:

150.000 unità già prenotate.

Distribuzione in oltre 50 Paesi di tutto il mondo.

Potenziale fatturato da prevendita pari a 67,5 milioni di dollari.

La strategia di Solana punta dunque a dominare l’adozione crypto, e per farlo ha capito che serve uscire dallo schermo del PC. Il futuro delle crypto infatti sarà sempre più mobile, e Seeker è la sua prima bandiera.

Solana guida l’innovazione mobile, mentre Snorter cavalca l’adozione

Con Seeker, Solana non si limita a sognare un futuro Web3, ma lo rende tangibile, a portata di mano. L’obiettivo infatti è chiaro: costruire una nuova economia mobile decentralizzata, dove gli utenti possano interagire, guadagnare e possedere i propri dati e strumenti.

In parallelo, progetti come Snorter (SNORT) dimostrano quanto sia importante accompagnare l’innovazione hardware con soluzioni software crypto-friendly, basate sulla chain di Solana, usabili anche da chi non è un esperto del settore. L’ecosistema Solana, infatti, si sta muovendo compatto verso una nuova frontiera: quella in cui le crypto non sono più un’opzione, ma una realtà quotidiana.

Snorter ($SNORT) consiste in un trading bot integrato su Telegram che promette un’esperienza di crypto trading veloce, sicura e automatizzata. Rappresenta un perfetto esempio di utility crypto-friendly: semplice da usare, con integrazione nativa mobile e focus sulla performance. Un caso d’uso concreto per chi crede in una finanza decentralizzata quotidiana.

Tra i suoi principali vantaggi, Snorter offre:

Swap sub-secondo con protezione MEV.

Funzioni di sniping e copy trading.

Dashboard professionale per il monitoraggio.

Commissioni ridotte fino allo 0,85% (le più basse del settore) per gli utenti premium attraverso il token nativo SNORT.

Il prezzo di acquisto del token in questo momento è pari a 0,1005 dollari, ma aumenterà ogni 48 ore, favorendo l’acquisto anticipato.

La prevendita del token SNORT è attiva sul sito ufficiale di Snorter, con circa 3 milioni di dollari già raccolti finora.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.