Marketing – La strada verso la FIFA World Cup 26 parte da Visa

In qualità di “Official Payment Technology Partner” di FIFA e di azienda tra i leader mondiali nei pagamenti digitali, i titolari in possesso di carte Visa Debit, Credit o prepagata ricaricabile Visa in tutto il mondo, avranno un accesso anticipato esclusivo per richiedere i biglietti per l’evento sportivo più atteso al mondo. La prima Visa Presale Draw è stata annunciata al Visa Payments Vault di Washington, D.C., dove i funzionari governativi di Canada, Messico e Stati Uniti si sono riuniti per celebrare la collaborazione trilaterale e il valore unificante dello sport in occasione della Visa FIFA World Cup 26 Reception.

“Il Visa Presale Draw offre ai titolari di carta Visa un accesso anticipato esclusivo per partecipare all’estrazione dei biglietti, creando un’incredibile opportunità per alcuni fortunati tifosi di assicurarsi un posto per questo evento storico. Con l’avvicinarsi del torneo, Visa intende inoltre aiutare le comunità e le imprese di tutto il continente a prepararsi all’arrivo dei viaggiatori, garantendo che l’impatto economico del torneo duri ben oltre il fischio finale. È un momento senza precedenti per Visa: non stiamo ridefinendo solo il modo in cui i tifosi vivono il gioco, ma li stiamo coinvolgendo come mai prima d’ora, offrendo loro l’opportunità di richiedere l’accesso a biglietti esclusivi attraverso il primo Visa Presale Draw” ha dichiarato Stefano Stoppani, Country Manager Visa Italia.



Dal 10 al 19 settembre, i tifosi in possesso di una carta Visa, incluse le carte Visa Credit, Visa Debit e le carte prepagate ricaricabili Visa, potranno richiedere di partecipare al Visa Presale Draw, un processo di selezione randomizzato che offre ai partecipanti selezionati la possibilità di acquistare i biglietti prima dell’apertura della vendita generale. I titolari di carta interessati dovranno avere un ID FIFA per partecipare al Visa Presale Draw. Nel caso non lo possiedano, possono visitare già da ora il sito FIFA.com/tickets per crearlo. I profili selezionati per l’acquisto dei biglietti attraverso Visa Presale Draw saranno avvisati via e-mail non prima del 30 settembre e avranno a disposizione una fascia di tempo dedicata nel mese di ottobre per acquistare i biglietti disponibili in base all’ordine di arrivo. In quanto metodo di pagamento ufficiale per la vendita dei biglietti FIFA, Visa sarà l’unico circuito accettato durante la finestra di prevendita. Maggiori informazioni sulla Visa Presale Draw, sono disponibili qui.

“L’entusiasmo per la FIFA World Cup 26 (11 giugno – 19 luglio) è in continua crescita, e il 10 settembre è una data che ogni appassionato di calcio dovrebbe segnare sul calendario,” ha dichiarato Romy Gai, FIFA Chief Business Officer. “Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Visa per offrire ai tifosi l’opportunità di chiedere un posto per il più grande spettacolo del mondo. Quello per la FIFA World Cup™ non è un semplice biglietto — è una porta d’accesso al torneo più inclusivo e spettacolare della nostra storia. Chiunque vorrà partecipare a questo evento, perciò invito tutti a creare il proprio FIFA ID e preparare la propria carta Visa.”

Un torneo senza precedenti. La FIFA World Cup 2026 promette di battere ogni record: 48 squadre, 104 partite in 39 giorni in 16 città ospitanti e sarà la prima edizione ospitata da tre Paesi del Nord America.