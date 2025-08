Marketing – La Roma a caccia di sponsor…internazionali per la maglia (2025/26).

Dopo aver terminato il rapporto di main sponsorship con i sauditi di Riyadh Season (che resteranno, comunque, nel pool di partner ma con altri investimenti), l’AS Roma è ancora alla ricerca del nuovo main sponsor per la stagione 2025/2026. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, il club capitolino sarebbe in trattativa con due colossi “globali”. Nello specifico il quotidiano sportivo parla, concretamente, di Google e Red Bull. Uno dei due marchi, quindi, potrebbe comparire sulle divise giallorosse in vista della prossima annata. Difficile pareggiare l’investimento saudita, relativo all’ultimo biennio (circa 25 milioni di euro a stagione) ma non dovrebbe scendere quota 20 milioni. Nel frattempo la squadra giallorossa è impegnata in una serie di amichevoli in territorio britannico: stasera alle 20:30 italiane giocherà in casa dell’Aston Villa a Birmingham. Per poi trasferirsi sabato a Liverpool per affrontare l’Everton (alle ore 16:00). Prima del debutto casalingo serale (alle 20:45) all’Olimpico contro il Bologna (in programma il prossimo 23 agosto).