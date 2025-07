PepsiCo annuncia una partnership globale con Formula 1.

Prenderà il via nel 2025 come parte di un accordo pluriennale. Questa collaborazione unirà lo sport in più rapida crescita al mondo a tre marchi iconici di PepsiCo: Sting Energy (attualmente non presente su territorio italiano), Gatorade e Doritos. Ciascun marchio sarà protagonista di attivazioni dedicate, legando l’energia e l’adrenalina della Formula 1 alla passione di PepsiCo per la creazione di esperienze memorabili per i fan di tutto il mondo.

Grazie a questa alleanza strategica, PepsiCo consolida ulteriormente la propria presenza internazionale, raggiungendo una fanbase globale di oltre 826 milioni di appassionati e un’audience cumulativa di 1,6 miliardi di spettatori.

La partnership offrirà a PepsiCo una piattaforma di grande impatto in 21 Paesi, con copertura televisiva in oltre 200 territori.In qualità di Partner Ufficiale di Formula 1, PepsiCo beneficerà di diritti esclusivi che comprendono visibilità a bordo pista, attivazioni esperienziali nelle Fan Zone durante i Gran Premi, hospitality e attività di marketing dedicato, tra cui la possibilità di creare prodotti in edizione limitata e co-branded. Inoltre, avrà i diritti esclusivi di mescita e fornitura dei propri prodotti nei circuiti di tutto il mondo.

L’accordo include anche la partnership ufficiale con la F1 Sprint, un formato che ha riscosso un enorme successo tra i fan, registrando un’audience televisiva mediamente superiore del 10% rispetto ai weekend tradizionali. In linea con il suo impegno a sostegno delle donne nello sport, PepsiCo estenderà la propria presenza anche alla F1 Academy.

PepsiCo svilupperà inoltre attività di engagement mirate, capaci di offrire esperienze food & beverage uniche anche al di fuori dei circuiti, attraverso promozioni on-pack, attivazioni digitali e contenuti esclusivi, portando la Formula 1 a un pubblico sempre più ampio.

Sting Energy: Energy Drink Ufficiale della Formula 1: è pronto a conquistare i fan della Formula 1 in tutto il mondo con una carica di energia unica nel suo genere. La sua proposta innovativa combina il gusto rinfrescante di una soft drink con la spinta funzionale di un energy drink, il tutto a un prezzo accessibile.

Negli ultimi cinque anni, Sting Energy ha registrato una crescita straordinaria, affermandosi come uno dei marchi in più rapida espansione a livello globale. Oggi è leader di mercato in diversi Paesi chiave e presente in 34 mercati internazionali. La partnership con Formula 1 rappresenta un’occasione strategica per consolidare ulteriormente la presenza del brand su scala mondiale.

Gatorade: Sports Drink Ufficiale della Formula 1

Gatorade sarà lo Sports Drink Ufficiale della Formula 1 e Partner Ufficiale della F1 Sprint, un formato che celebra la velocità e la competizione pura, in perfetta sintonia con lo spirito del brand. La sponsorizzazione prevede la fornitura delle bevande per l’idratazione dei piloti, la presenza del brand a bordo pista, grafiche TV dedicate e backdrop per le interviste nei weekend Sprint. La collaborazione con questo formato speciale prenderà il via già entro la fine dell’anno, offrendo ai fan un’anteprima esclusiva di questa nuova alleanza.

Doritos: Snack Salato Ufficiale della Formula 1

Doritos diventa lo Snack Salato Ufficiale della Formula 1, portando il suo gusto audace al pubblico globale. La collaborazione prevede esperienze culinarie uniche, sia nei circuiti che in attivazioni off-track, grazie ai diritti di attivazione a livello mondiale.

“Questa partnership storica con Formula 1 rappresenta una fusione perfetta tra due colossi globali accomunati dalla passione per creare esperienze straordinarie per i fan,” dichiara Eugene Willemsen, Chief Executive Officer, International Beverages, PepsiCo. “La piattaforma globale senza pari di Formula 1 e la sua straordinaria crescita si sposano perfettamente con la nostra ambizione di accelerare lo sviluppo dei nostri brand – in particolare Sting Energy – su scala mondiale. Insieme offriremo esperienze audaci e innovative, capaci di coinvolgere piloti e fan dentro e fuori i circuiti, sostenendo al contempo l’espansione di Formula 1 verso nuovi pubblici nei mercati dove PepsiCo è già fortemente presente.”

Stefano Domenicali, Presidente & CEO di Formula 1, ha commentato: “Celebriamo la partnership tra due brand iconici e storici: un’unione di grande impatto che saprà coniugare tradizione e innovazione, generando emozione, intrattenimento ed esperienze indimenticabili per fan e consumatori in tutto il mondo. PepsiCo saprà valorizzare al massimo il potenziale unico della Formula 1 come piattaforma globale per connettersi con nuovi pubblici, e noi beneficeremo della loro energia, dei loro prodotti straordinari e della loro community fedele. Con una lunga storia di creatività e capacità di celebrare i momenti speciali, PepsiCo è il partner ideale con cui condividere questo percorso.” (fonte: Pepsico)