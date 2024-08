Calcio Padova (Lega Pro) e Sporteconomy rinnovano la propria partnership per la 4a stagione consecutiva

L’agenzia di stampa online romana tra le prime in Europa per quanto riguarda i temi di sport business, leader nell’informazione applicata all’economia e politica dello sport, resta quindi Business Media Partner dei Biancoscudati, dando così ulteriore visibilità a tutte le iniziative commerciali che il Calcio Padova promuoverà nel corso della stagione 2024/2025.

“Una nuova stagione al fianco dell’area marketing del club per supportare il Padova calcio in tutte le sue attività extra sportive” lo dichiara Marcel Vulpis fondatore e direttore responsabile dell’agenzia stampa Sporteconomy. “Abbiamo lanciato alcuni anni fa un progetto, denominato “Business Media Partner”, con l’obiettivo di supportare i club nella loro crescita di valore come brand. Quello del Padova calcio è particolarmente iconico e sta catturando, di anno in anno, l’interesse delle aziende presenti sul territorio. Ci piace pensare che Sporteconomy abbia contribuito in quota parte a questa crescita valoriale. Siamo particolarmente felici di affiancare i biancoscudati in tutte le iniziative marketing e di sponsorizzazione. Anche nella prossima stagione ci aspettiamo uno sviluppo quali-quantitativo del club in ambito commerciale”.