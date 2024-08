Sponsor Value 2024: 25,45 milioni i tifosi italiani appassionati di calcio

Sono 25.451.000 i tifosi delle squadre del campionato di Serie A di calcio al termine della stagione 2023/2024, con una crescita del 3,9% rispetto alla stagione 2022/2023 (erano 24.480.000).

I dati sono frutto della ricerca annuale “Sponsor Value” di a StageUp e Ipsos, che nel report per l’avvio della Serie A 2024/25 si è soffermata anche sul trend del tifo tra il 2010 ed il 2024: i tifosi, nel loro complesso – dopo un periodo di contrazione e polarizzazione – negli ultimi 5 anni hanno ripreso ad aumentare grazie alla forte crescita dei fan dei 15 club non di maggiori dimensioni (Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli). Nel 2018/19 il fenomeno tifo riguardava il 77% degli interessati al Campionato con una quota dei 5 maggiori club del 88%. Al termine della stagione 2023/24 il tifo riguarda l’86% degli interessati alla Serie A, mentre i fan dei 5 maggiori club l’80% del totale.

L’approfondimento sui fan della wave Sponsor Value di giugno 2024, evidenzia come la Juventus rimanga la squadra che appassiona di più gli italiani sfiorando quota 8 milioni di tifosi, seguita dall’Inter (4,1 milioni), dal Milan (3,8 milioni), dal Napoli (2,9 milioni) e dalla Roma (quasi 1,8 milioni). Tra le squadre squadre che hanno fatto registrare la crescita maggiore nell’ultima stagione emergono, anche grazie ai risultati conseguiti, il Bologna (+47%), seguito a distanza da Empoli (+19%), Atalanta (+18%), Verona (+16%) e Fiorentina (+14%). (nella pagina successiva le dimensioni dei bacini di tutte le squadre che hanno partecipato al campionato di Serie A 2023/2024).

Sponsor Value realizzata da StageUp in partnership con Ipsos è considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani e monitora, dal 2000, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, la Serie A di Calcio, Basket e Volley passando per la F1 e la MotoGP.

DICHIARAZIONE DI GIOVANNI PALAZZI (Presidente StageUp)

“L’edizione 2024 della Ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos conferma la grande passione degli italiani per il calcio e il tifo come fenomeno sociale complesso che rappresenta, in un mondo di valori deboli, un potente strumento di identificazione collettiva, socialità, appartenenza ad un territorio. Una risorsa importante anche per l’economia locale per l’indotto generato, ma anche per il coinvolgimento indiretto delle aziende per le quali il club diventa il portabandiera di un territorio. Questo, nonostante il tifo debba fare i conti con una maggiore mobilità della fede calcistica, una forte mediatizzazione e una internazionalizzazione che porta i fan ad avvicinarsi anche a team esteri. L’importante crescita del seguito di Bologna, Atalanta e Fiorentina dimostrano che gli investimenti che permettono maggiore competitività rendono lo spettacolo più avvincente, favoriscono l’avvicinamento emotivo ad un club accelerando al tempo stesso la capacità di generare ricavi, creare posti di lavoro e favorire lo sviluppo locale.”

I TIFOSI DELLE SQUADRE DI SERIE A 2023/2024 – fonte: StageUp.com/IPSOS



Squadra Stagione 23/24 Stagione 22/23 Delta % JUVENTUS 7.975.000 7.897.000 +1,0% INTER 4.109.000 4.017.500 +2,0% MILAN 3.807.000 3.943.000 -3,0% NAPOLI 2.904.000 3.010.000 -4,0% ROMA 1.799.000 1.804.000 = FIORENTINA 727.000 639.000 +14,0% LAZIO 707.000 684.000 +3,0% CAGLIARI 567.000 TORINO 462.000 452.000 +2,0% BOLOGNA 389.000 264.000 +47,0% ATALANTA 386.000 327.000 +18,0% GENOA 347.000 LECCE 310.000 288.000 +8,0% VERONA 227.000 195.000 +16,0% UDINESE 204.000 202.000 +1,0% SALERNITANA 182.000 186.000 -2,0% MONZA 125.000 145.000 -14,0% FROSINONE 82.000 SASSUOLO 73.000 68.000 +7,0% EMPOLI 69.000 58.000 +19,0%

I TIFOSI DELLE NEOPROMOSSE (stime)