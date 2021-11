Sky Sport racconta l’edizione 2021 della cerimonia del “Pallone d’Oro”

Appuntamento domani, lunedì 29 novembre, dalle 20.30 su “Sky Sport Uno” e “Sky Sport Football”, in streaming su NOW, con la diretta della cerimonia del Pallone d’Oro 2021. Le più grandi stelle del calcio mondiale sfileranno a Parigi al Theatre du Chatelet per il trofeo calcistico individuale più importante e atteso dell’anno.

Approfondimenti in studio con MONDOGOL-SPECIALE PALLONE D’ORO. A partire dalle 20 su Sky Sport 24, Gianluigi Bagnulo, con Paolo Condó e Andrea Marinozzi ci accompagneranno verso l’inizio della cerimonia per seguire l’evento dal red carpet fino alla proclamazione del vincitore con incursioni live, affidate a Matteo Barzaghi, inviato a Parigi.

Ballon d’Or 2021. Le nomination per la vittoria del Pallone d’Oro 2021, maschile e femminile, sono state svelate lo scorso 8 ottobre, insieme ai contendenti al Premio Yashin 2021 (premio al miglior portiere) e al Trofeo Kopa 2021 (premio al miglior giovane).

I candidati al Pallone d’Oro 2021

Riyad Mahrez (Man City)

N’Golo Kante (Chelsea)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Juventus )

Mason Mount (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Milan, PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Raheem Sterling (Man City)

Nicolò Barella (Inter)

Lionel Messi (Barcellona, ​​PSG)

Bruno Fernandes (Man Utd)

Pedri (Barcellona)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Kevin De Bruyne (Man City)

Neymar (PSG)

Ruben Dias (Man City)

Lautaro Martinez (Inter)

Simon Kjaer (Milan)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Jorginho (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Romelu Lukaku (Inter, Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Juventus, Man Utd)

Gerard Moreno (Villarreal)

Phil Foden (Man City)

Kylian Mbappé (PSG)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

I candidati al Pallone d’Oro 2021 Femminile

Stina Blackstenius (Häcken)

Kadidiatou Diani (PSG)

Christiane Endler (PSG, Lione)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Jessie Fleming (Chelsea)

Pernille Harder (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcellona)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Sam Kerr (Chelsea)

Fran Kirby (Chelsea)

Ashley Lawrence (PSG)

Lieke Martens (Barcellona)

Samantha Mewis (Manchester City, North Carolina Courage)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Sandra Panos (Barcellona)

Irene Paredes (PSG, Barcellona)

Alexia Putellas (Barcellona)

Wendie Renard (Lione)

Christine Sinclair (Portland Thorns)

Ellen White (Manchester City)