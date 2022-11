Sky si conferma la casa dello sport. Forte focus sulle Nitto ATP Finals

Mentre a Milano e su Sky i riflettori sono accesi sulle “Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals”, Torino si appresta ad ospitare la 53a edizione delle Nitto ATP Finals. Dal 13 al 20 novembre, tutto il torneo andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW.

A seguire, dal 22 al 27 novembre appuntamento sempre live su Sky e in streaming su NOW con la “Davis Cup by Rakuten Finals”, in programma a Malaga, in Spagna.

Su Sky una copertura straordinaria, con tutti gli incontri di singolare e doppio in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Live dal Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude la stagione del circuito ATP, un totale di oltre 100 ore dedicate al torneo. Una full immersion quotidiana, dalle 11 del mattino fino alle 23.30 circa, con gli studi pre e post match live dal campo di gioco, un’edizione quotidiana di Sky Sport 24 dall’Area X di Intesa Sanpaolo, oltre a collegamenti dalla “Fan Zone” e dal Circolo della Stampa Sporting.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento di tennis più importante della stagione anche sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i follower potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.

Gli otto finalisti che daranno vita al torneo singolare saranno: Rafael Nadal (Spagna), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Casper Ruud (Norvegia), Daniil Medvedev (Russia), Felix Auger-Aliassime (Canada), Andrey Rublev (Russia), Novak Djokovic (Serbia) e Taylor Fritz (Stati Uniti). Le riserve sono Holger Rune (Danimarca) e Hubert Hurkacz (Polonia).

La coppia “iconica” delle voci di Elena Pero e Paolo Bertolucci guiderà il racconto della squadra di Sky Sport, insieme a Luca Boschetto e alle voci tecniche di Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Gli studi di approfondimento saranno condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Inviato speciale Stefano Meloccaro, protagonista con Paolo Lorenzi anche della rubrica The Insider, il dietro le quinte del torneo torinese, in onda ogni sera al termine della giornata di gioco. La super squadra tennis di Sky Sport si arricchisce anche delle presenze del capitano dell’Italia di Coppa DavisFilippo Volandri e di Ivan Ljubicic, ex numero 3 al mondo e ultimo allenatore di Roger Federer, che saranno special guest negli studi Sky al Pala Alpitour. Inoltre, ogni giorno alle 13 su Sky Sport 24, Dalila Setti condurrà Il Tennis è servito, l’edizione speciale del tg sportivo live da Torino. Inviati per il canale all news, anche Paolo Aghemo e Barbara Grassi.

È “Only The Strong Survive”, il nuovo album di Bruce Springsteen uscito oggi, la colonna sonora di Sky Sport, in collaborazione con Sony Music. La voce inconfondibile del Boss accompagnerà gli studi dedicati al torneo. Nella copertina di Sky Sport che presenta gli otto finalisti di Torino, sulle note di “Do I Love You (Indeed I Do)”, le giocate dei più forti al mondo si intrecciano con le immagini suggestive del videoclip della canzone, sottolineando che “Solo i forti sopravvivono”.

DA TORINO A MALAGA, LE DAVIS CUP BY RAKUTEN FINALS

Dal 22 al 27 novembre appuntamento a Malaga per la fase conclusiva della Coppa Davis (Davis Cup by Rakuten Finals), in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Tra le protagoniste anche l’Italia di Filippo Volandri,che nei quarti affronterà gli Stati Uniti. La sfida è in programma giovedì 24 novembre, live dalle ore 10, con pre e post all’interno dello Studio Coppa Davis (in onda dalle 9.30 e al termine dei match). Venerdì 25 e sabato 26 le due semifinali, domenica 27 la finale.

LE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI DI SKY SPORT

Dietro ogni campione c’è una storia che Sky vuole raccontare. Tutte le settimane, fino a Natale, da non perdere l’appuntamento con le nuove produzioni originali di Sky Sport. Si parte proprio dal tennis, con L’UOMO DELLA DOMENICA – Roger Federer. Ho visto un re (da stasera, venerdì 11/11), un ritratto di Sua Maestà Roger Federer nelle parole di Giorgio Porrà. A seguire JANNIK, OLTRE IL TENNIS. Sinner si racconta (da venerdì 18/11), intervista esclusiva al giovane talento italiano realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, e poi PANATTA & BERTOLUCCI, IL DOPPIO LIVE (da venerdì 25/11), documento esclusivo dello show dal vivo all’Adriano Panatta Racquet Club della mitica coppia della Davis del 1976.

Dal tennis al calcio:VITE – L’ARTE DEL POSSIBILE: Roberto Baggio (dal 17/11) con l’intervista esclusiva del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a Roberto Baggio, dentro e fuori dal campo. A dicembre, da non perdere BUFFA & GRAZIANI: Campioni del mondo (da venerdì 2/12), per chiudere i racconti e gli speciali dedicati alla vittoria dell’Italia al Mundial 1982, una divertente chiacchierata tra lo storyteller e uno dei protagonisti di quel trionfo, registrata a Festivaletteratura a Mantova. E ancora, FOOTBALL vs CLIMATE CHANGE – L’avversario da battere (da venerdì 9/12), versione italiana del doc firmato Sky Sports UK dedicato al cambiamento climatico e a quello che può fare anche il mondo del calcio per combatterlo. Si continua poi con RAGAZZI D’ORO – L’Italia del volley Campione del Mondo (da venerdì 16/12), uno speciale instant doc dedicato alla Nazionale italiana maschile di volley campione del mondo. Sotto l’albero, STORIE DI MATTEO MARANI – Mennea 1980, Pietrograd (da venerdì 23/12) dedicato alla vittoria di Pietro Mennea nei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca 1980, con un omaggio di Filippo Tortu, DI CANIO PREMIER SPECIAL – Christmas edition (dal 25/12) un altro episodio della serie, oltre a quello appena uscito e disponibile on demand, dedicato al Nottingham di Bryan Clough, per celebrare i 30 anni della Premier League, ripercorrendone momenti e personaggi simbolo, 23 GIORNI: Il miracolo di Sofia Goggia (da venerdì 30/12),produzione originale di Sky Sport dedicata alla indimenticabile impresa olimpica della sciatrice azzurra a Pechino: la metafora della vita e della mentalità ineguagliabile di una regina dello sport mondiale.

IL RACCONTO DEI CAMPIONI DEL TENNIS TRA PASSATO E PRESENTE

Da Federer a Sinner, le produzioni originali di Sky Sport dedicate al mondo del tennis iniziano stasera. Alle ore 22.15 su Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW (e disponibile anche on demand) torna L’UOMO DELLA DOMENICA di Giorgio Porrà con un omaggio alla leggenda del tennis, Roger Federer. La puntata, realizzata alle Gallerie d’Italia di Torino, ripercorre la sua evoluzione personale oltre che sportiva. Andò via di casa per essere come Edberg, come Becker. Fu Peter Carter, il suo coach, a combattere per pacificarlo, spianarne le asperità, per insegnargli la gentilezza, non solo nel gesto tecnico. Poi arrivò la moglie Mirka Vavrinec, a dargli definitivo equilibrio. È così che Roger divenne il Re. Nel saluto collettivo, in quella lettera di commiato, la serena accettazione dei propri limiti. E nell’inchino finale, lacrime autentiche, di sincera gratitudine, per chi l’aveva spinto verso l’eccellenza, mano nella mano con l’amico-rivale Nadal. Al percorso biografico contribuiscono le riflessioni dello scrittore Sandro Veronesi, di Adriano Panatta e Tonino Zugarelli, dei commentatori Sky Ivan Ljubicic e Paolo Bertolucci, oltre ai tanti riferimenti cinematografici e letterari. Dal 18 novembre, poi, con JANNIK, OLTRE IL TENNIS. Sinner si racconta, un inedito autoritratto del giovane campione nell’intervista esclusiva realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, alla scoperta del tennis di Sinner e soprattutto di quello che c’è oltre: il ragazzo Jannik.