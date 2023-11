SistemaEventi cresce nel mercato dell’endurance. Due grandi eventi internazionali in arrivo

Vittoria doppia per sistemaeventi.it, grazie all’assegnazione del FEI Endurance European Championship 2025 a Castiglione del Lago (Pg) e del FEI Endurance World Championship 2026 ad AlUla in Arabia Saudita. Le date da cerchiare in rosso sono il 6 settembre 2025 per l’appuntamento in Umbria e il 17 ottobre 2026 per quello nel deserto saudita.

Il Board della FEI – Federazione Equestre Internazionale, riunitosi sabato 18 novembre a Città del Messico in occasione della FEI Hybrid General Assembly ha scelto infatti le candidature di Castiglione del Lago ed AlUla per ospitare i maggiori eventi internazionali del calendario dell’endurance 2025 e 2026. Pienamente coinvolto sarà il team sistemaeventi.it, società umbra guidata dal CEO & chairman Gianluca Laliscia, che per il campionato europeo di Castiglione del Lago opererà da vero e proprio comitato organizzatore mentre per il mondiale di AlUla ricoprirà il ruolo di partner tecnico-sportivo affiancando il comitato organizzatore composto dalla Federazione Equestre dell’Arabia Saudita (SAEF) e dalla Royal Commission for AlUla (RCU).

“Le assegnazioni del mondiale ad AlUla e del campionato europeo a Castiglione del Lago – afferma Gianluca Laliscia (nella foto in primo piano), campione del mondo di Endurance – rappresentano per sistemaeventi.it il coronamento di 24 anni di duro lavoro, passione e dedizione nel mondo dell’endurance. Per me e per tutta la mia squadra, il raggiungimento di questo traguardo è motivo di grande soddisfazione e un punto di partenza per nuove e importanti sfide. Desidero quindi esprimere la mia sincera gratitudine alla Federazione Italiana Sport Equestri, alla Federazione Equestre Saudita, alla Royal Commission for AlUla, alla Regione Umbria e al Comune di Castiglione del Lago per il loro costante sostegno, la fiducia e la piena condivisione nel portare avanti le due candidature”.

Già dal prossimo anno, lo staff di sistemaeventi.it sarà impegnato in grandi organizzazioni per il test event del campionato europeo a Castiglione del Lago; il 2025 sarà invece l’anno del FEI Endurance European Championship in Umbria e del Test event per il Campionato del mondo ad AlUla per poi culminare con l’evento mondiale in Arabia Saudita nel 2026. A guidare il team, ormai esperto e consolidato, di sistemaeventi.it saranno Gianluca Laliscia e Brian Colin Dunn, figure di spicco per l’endurance mondiale.