BC.Game sulle maglie del Leicester City per 40 milioni di dollari.

La piattaforma iGaming BC.Game ha firmato uno storico accordo pluriennale da 40 milioni di dollari per diventare “Official Principal Partner” della squadra di calcio inglese Leicester City, attualmente militante in English Premier League (EPL). Questa collaborazione commerciale segna una delle più significative nella storia non solo sportiva dei “Foxes”, con il marchio BC.Game destinato ad essere visibile in primo piano sul davanti delle magliette della prima squadra maschile di Leicester City e sulle magliette replica.

BC.Game introdurrà la sua criptovaluta proprietaria, $BC, un token nativo della piattaforma BC.Game progettato per fornire un valore unico sia ai titolari di token che agli utenti della piattaforma attraverso una varietà di incentivi e funzionalità pratiche. $BC funge non solo da token di governance ma anche da token di utilità per i prodotti di gioco su BC.Game.