SILVESTRONI (FDI): SPORT E SALUTE SPA POTRÀ EMETTERE BOND, INACCETTABILE

“Da quanto si apprende nel Dl Rilancio tra gli emendamenti dei relatori, Sport e Salute SpA potrà emettere bond (prestiti obbligazionari). I 5 stelle vogliono consentire alla società Sport e Salute di emettere un ‘bond dello sport‘ quando già esiste il Credito Sportivo (guidato dal presidente Andrea Abodi, nda) creando un altro inutile e oneroso doppione. Per reperire la liquidità necessaria a finanziare progetti, utili al sostegno e al rilancio del sistema sportivo basta e avanza l’ICS, se invece l’emendamento serve anche ad altri scopi come quello di far diventare Sport e Salute una società finanziaria senza più tetti allo stipendio dei suoi dirigenti, allora i 5 stelle hanno veramente raggiunto il PD”. Così in una nota rilasciata all’agenzia DIRE, il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni (nella foto in primo piano).

Proprio nei giorni scorsi l’agenzia Sporteconomy aveva riportato la notizia, illustrando i diversi scenari possibili collegati all’emissione di un “bond dello sport“.