Schüco diventa virale con l’immagine del monumento a Hermann con la maglia dell’Arminia Bielefeld.

Schüco, produttore di finestre, porte e facciate, ha vestito la statua più alta della Germania con la maglia da calcio della DSC Arminia Bielefeld (prima nella terza divisione del calcio tedesco, la 3.Liga).

Lo sponsor in questione ha voluto fare un regalo a tutti i tifosi per celebrare l’approdo della squadra in finale di Coppa di Germania. Infatti, per la prima volta nei suoi 120 anni di storia, l’Arminia Bielefeld ha raggiunto la finale della Coppa di Germania – e lo ha fatto appunto come squadra di terza divisione.

Dopo che la semifinale tra Arminia Bielefeld e Bayer Leverkusen ha attirato l’attenzione internazionale, è diventata virale un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che mostrava il Monumento a Hermann (Hermannsdenkmal), la statua più alta della Germania, con indosso la maglia dell’Arminia Bielefeld. L’Arminia aveva appena sconfitto il Bayer Leverkusen, campione in carica della Bundesliga e detentore della Coppa di Germania. Un’autentica impresa calcistica!

Poiché le imprese eccezionali meritano riconoscimenti eccezionali, Schüco – sponsor principale dell’Arminia Bielefeld – ha rapidamente deciso di trasformare l’immagine AI in realtà. D’altronde, il club calcistico prende il nome proprio dalla figura storica di Arminio, in onore del quale è stato eretto il Monumento a Hermann. Esattamente 44 giorni dopo la semifinale, il piano si è concretizzato: sono stati cuciti insieme circa 130 m² di tessuto da bandiera per creare la maglia da calcio, lunga 9 metri e larga 7,2 metri.

Il 24 maggio, la DSC Arminia Bielefeld affronterà il VfB Stuttgart, squadra della Bundesliga, allo stadio Olimpico di Berlino. “Hermann” sarà il dodicesimo uomo a sostenere la squadra, che da sfavorita cercherà di compiere l’impresa nella finale.