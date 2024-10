Gruppo Banca FININT nuovo sponsor maglia della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano

Il gruppo bancario diventa ‘Sponsor di Maglia’ della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano. Il logo sulla sopramaglia pre-match e sui pantaloncini da gara.



Il Gruppo Banca Finint e Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana, proseguono il loro percorso di successo insieme rinnovando la partnership per la stagione 2024/2025.

Da quest’anno il logo del Gruppo Banca Finint comparirà sulla “sopramaglia” utilizzata dalle atlete nella fase di pre-match e sui pantaloncini da gara in occasione delle partite di tutte le competizioni ufficiali che la Prosecco DOC Imoco disputerà nel corso della stagione. Finint rafforza così il suo ruolo di partner di una squadra che incarna alla perfezione i valori di lealtà e competizione, all’origine della filosofia che da sempre contraddistingue l’operato del gruppo bancario.

Il nuovo kit griffato Gruppo Banca Finint esordirà ufficialmente il prossimo 6 ottobre in occasione della prima partita di Serie A1 2024/2025 contro la Eurotek UYBA Busto Arsizio.

Giovanni Marchi, Chief Operating Officer di Banca Finint, ha dichiarato: “Con grande entusiasmo abbiamo deciso quest’anno di rafforzare la nostra partnership con Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano ed è un vero orgoglio poter vestire con il nostro logo atlete plurimedagliate, esempio brillante di come la passione, la dedizione e l’attaccamento alla maglia animano una squadra nata in provincia portandola non solo a competere, ma a raggiungere risultati straordinari, in Italia e nel mondo. Analogamente Finint si ispira agli stessi valori nel suo impegno quotidiano, mettendo sempre al centro le persone, le imprese e il territorio”.

“Avere nella nostra “squadra” di partner marchi prestigiosi è per noi un grande motivo di orgoglio e di responsabilità – ha detto Pietro Maschio, Co-Presidente di Prosecco DOC Imoco Volley -, la nostra idea di puntare all’eccellenza rispettando valori di lealtà, passione e spirito di squadra si sposa perfettamente con un sostenitore importante come il Gruppo Banca Finint, che quest’anno sarà protagonista assieme alle Pantere. Lavoriamo costantemente con e per il nostro territorio, poter contare sul supporto di aziende leader e di ampie visioni è per noi uno stimolo continuo a crescere costantemente.”