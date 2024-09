Marketing: il Cesena FC (Serie B) in maglia rosa nella Coppa Italia Frecciarossa

Il successo sul campo del Pisa è arrivato sfoggiando la 3a divisa che, attraverso una nuova iniziativa a livello marketing, richiama le radici culturali della città romagnola

Prosegue il cammino del Cesena nella Coppa Italia Frecciarossa. Ieri la squadra romagnola, neopromossa nel campionato di Serie BKT, si è infatti imposta per 1-0 sul campo del Pisa, staccando così il pass per gli ottavi di finale dove farà visita all’Atalanta. Per i bianconeri si tratta della terza vittoria nella competizione dopo quelle a spese del Vicenza e di una squadra di Serie A, l’Hellas Verona.

Terza come la maglia che la squadra di mister Mignani ha sfoggiato nel successo in terra toscana, dopo che in campionato l’aveva indossata lo scorso 1° settembre in occasione della trasferta a La Spezia.

Con una nuova iniziativa a livello marketing, attraverso il third kit in questa stagione il club romagnolo ha voluto richiamare le radici culturali della città di Cesena. L’elemento di novità è infatti rappresentato dal pattern geometrico che ricopre interamente la maglia e costituisce un tributo alla storica pavimentazione romana rinvenuta nel sottosuolo del centro cittadino, ed oggi custodita nel Salone d’Onore di Palazzo Albornoz.

“Per il terzo kit studiato con Erreà – ha dichiarato Claudia Gatti, Head of Marketing Cesena FC – abbiamo deciso di unire storia e modernità. L’omaggio al fiorente periodo di dominazione romana della città di Cesena è rappresentato dal pattern presente nella maglia, che riporta gli splendidi motivi decorativi del Mosaico Romano rinvenuto nel 1997 in Piazza Fabbri e attualmente esposto presso il Comune della nostra città. Il tratto contemporaneo, invece, è costituito dalla tonalità “Peach Fuzz”, colore dell’anno 2024 secondo Pantone, un tono pesca nitido con un’aria vintage che rispecchia il passato ma dona alla maglia un tocco di nuova modernità”.

Come detto, il Cesena è atteso ora dalla sfida con l’Atalanta e, dopo i 360mila telespettatori che in media ieri sono rimasti incollati davanti alla tv, si tratterà di un’altra prestigiosa vetrina a livello nazionale sulle reti Mediaset per gli sponsor che in questa stagione hanno scelto di posizionarsi sulla maglia accanto al simbolo del Cavalluccio: E.CO Energia Corrente (front jersey sponsor) e 1 Attimo in forma (sleeve sponsor).

E.CO Energia Corrente (www.energiacorrente.it) è una delle principali realtà del settore dell’energia in Emilia Romagna, ma vanta clienti in tutta Italia, tra famiglie e imprese, alle quali assicura la fornitura di energia, gas ed energia verde certificata.

1 Attimo in Forma (www.1attimoinforma.com) è un’azienda leader a livello nazionale nel settore dell’healthy food e del benessere personale, specializzata nella realizzazione di prodotti per l’integrazione alimentare a contributo proteico quali barrette, biscotti, granole e creme spalmabili.

Nelle gare del campionato di Serie BKT il Cesena esibisce sul calzoncino anche il marchio FS Costruzioni (www.fscostruzioni.it) realtà romagnola nel settore edilizio che si propone come general contractor nell’area del Nord Italia per progetti che abbracciano tutti gli ambiti, da quello residenziale ai comparti direzionali, produttivi, ricettivi e commerciali.