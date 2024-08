Serie A: presentata la 15ima edizione dello Sporteconomy Jersey Sponsor Index (2024/25)

Il Milan strappa lo scettro della maglia più ricca, dopo 15 anni, alla Juventus (per il momento ottava in classifica). La Serie A vale, dopo la 1a giornata di campionato, 184 milioni in sponsorizzazioni di maglia. In calo (-15%) rispetto alla precedente stagione.

Battuta d’arresto nel mercato delle sponsorizzazioni di maglia della Serie A. Secondo lo “Sporteconomy Jersey Sponsor Index”, che taglia, quest’anno, il traguardo della 15ima edizione (indagine di riferimento nel settore delle jersey-sponsorship), la Serie A (2024/25) si ferma a 184,2 milioni di euro, rispetto agli oltre 213 della precedente stagione (2023/24). In calo, in termini assoluti, del 15 per cento. Dopo la prima giornata di campionato 3 club (Juventus, Lazio e Verona) sono scesi in campo senza un contratto di main sponsorship (ovvero il format più visibile e remunerativo tra quelli commerciali disponibili) su base stagionale (l’Hellas ha stretto un contratto, ma solo per una gara, nel match interno contro il Napoli, con i vini Santero). Il valore medio di investimento per marchio è di 3,17 milioni di euro, con solo 11 sponsor su 58 in grado di superare questo valore economico.

I primi 4 club di questa classifica pesano per 126,1 milioni di euro: ovvero circa 2/3 degli investimenti in sponsorship. I primi tre team (Milan, Inter, e Roma valgono il 50% del mercato delle sponsorizzazioni di maglia). Si contano poi 58 marchi commerciali presenti sulle divise di gioco dei 20 club della massima serie, di cui 18 al debutto nel campionato di 1a divisione.

Il Milan è al 1° posto, in questa nuova stagione, forte di ricavi per 35,5 milioni di euro, grazie soprattutto all’investimento del colosso Emirates (30 milioni di euro) e a MSC crociere (5,5 milioni), quest’ultima nel ruolo di sponsor di manica (sleeve). Subito dietro i campioni d’Italia dell’Inter che hanno debuttato con Betsson.Sport, marchio internazionale di infotainment, che investirà, in questo primo anno di partnership, 28 milioni annui (U-Power second sponsor del Monza e title dello stadio Brianteo, è, per il secondo anno, lo sleeve dei nerazzurri per 5 milioni annui). Terzo posto per la Roma che si ferma a 31 milioni di euro. Ben 26 milioni arrivano dallo sponsor saudita, Riyadh Season, sul fronte maglia, e 6 milioni da Auberge Resorts collections (marchio commerciale della galassia Friedkin, proprietaria statunitense del club).





La vera sorpresa della stagione 2024/25 è l’8a posizione provvisoria della Juventus, leader della classifica negli ultimi 15 anni. I bianconeri infatti sono ancora alla ricerca del main dopo l’uscita di Jeep. Hanno iniziato lunedì scorso la stagione (nel match interno contro il Como) con il marchio di “Save the Children” (organizzazione umanitaria non-profit) sul fronte maglia. Per il momento vi è solo il partner nipponico Cygames sul retro della divisa di gara (6,5 milioni di euro in questa stagione). Se si esaminano i settori merceologici (complessivamente 20 diversi tra loro) dominio assoluto, come da tradizione, dell’alimentare per un totale di 10 contratti. L’accordo più importante porta la firma di acqua Lete (sulla maglia del Napoli).

Segue da vicino (con 8 accordi) il “trasporto”, con MSC che investirà, quest’anno, circa 14,5 milioni legandosi, con diversi formati di sponsorship, a Milan, Genoa e Napoli. In questo stesso settore c’è anche lo sponsor più ricco: Emirates a supporto dei rossoneri (30 milioni annui). In terza posizione, un altro settore “storico” nelle sponsorizzazioni italiane di maglia: ovvero quello bancario/finanziario (6 accordi in totale). Complessivamente 20 i comparti merceologici che hanno scelto di investire sul mercato della Serie A (con almeno una partnership).

Nove i club di Serie A che si presentano in campo con la maglia completamente coperta da marchi nelle 4 posizioni a disposizione (main, second, sleeve, back sponsor). Nei primi 10 della classifica troviamo Atalanta (5a posizione), Torino (9a) e Cagliari (10ima). Nelle successive 10 posizioni: Monza, Parma, Udinese, Lecce, Empoli e Verona (sempre con 4 brand visibili sulla divisa di gioco).

TopFive sponsor maglia club Serie A

1) Milan: 35,5 milioni di euro

2) Inter: 33 milioni

3) Roma: 31 milioni

4) Fiorentina: 26,6 milioni

5) Atalanta: 10,2 milioni

fonte: “Sporteconomy Jersey Sponsor Index 2024/25”