SENDABOX RINNOVA CON AC MONZA (Serie B)

La piattaforma di e-logistics e spedizioni online entra a far parte dei main sponsor dell’AC Monza (nella foto una immagine della squadra lombarda), il club diretto da Adriano Galliani, che punta in questa stagione alla promozione in Serie A.

Sendabox, la società digitale del Gruppo ITLM, specializzata nelle spedizioni nazionali ed internazionali e nella logistica integrata per grandi e-commerce e privati, rinnova la partnership con AC Monza, a partire dall’attuale stagione 2021-2022, passando da Bronze a Main Sponsor della squadra.

La scelta di Sendabox di riconfermare l’accordo con il club calcistico nasce dalla condivisione di alcuni importanti valori quali passione, determinazione e spirito di squadra. L’attuale dirigenza di AC Monza, acquistata nel 2018 da Fininvest, con Adriano Galliani come Amministratore Delegato, forte della lunga esperienza nel mondo del calcio, ha da subito organizzato una campagna di rafforzamento per puntare al “grande salto” in serie A già dal prossimo campionato.

Allo stesso modo, Sendabox, fondata da Federico Pozzi Chiesa, imprenditore e AD del Gruppo Italmondo (presente in Italia da oltre 65 anni leader nei trasporti italiani e internazionali), è nata nel 2013 come comparatore online di spedizioni e si è evoluta in un paio d’anni fino a diventare la prima piattaforma di logistica elettronica e spedizioni online in Italia, con una crescita annua del 30% e la capacità di gestire oltre 2 milioni di spedizioni/anno.

Inoltre, la partnership costituisce un’ottima opportunità di visibilità per il brand che sarà presente sulle reti SkySport, Rai, Dazn e Mediaset, su tutti i canali digital del Monza Calcio e nella cartellonistica led dello stadio, nonché l’occasione di offrire ai propri clienti un ingresso privilegiato a tutte le partite della stagione.

Adriano Galliani, Amministratore Delegato dell’AC Monza commenta: “Sendabox è una realtà giovane e ambiziosa in un settore dinamico ed altamente competitivo con molte analogie rispetto a vision e valori dell’AC Monza. Faccio i complimenti al gruppo ITLM per aver visto nel calcio e nell’AC Monza il giusto veicolo per crescere in visibilità e per creare nuove opportunità di business. L’upgrade di quest’anno da Bronze Sponsor a Main Partner rende orgogliosa tutta la Società ed esorta a ripagare la fiducia attraverso il lavoro quotidiano dentro e fuori dal campo”.

“Siamo orgogliosi di continuare e intensificare questa sponsorship con il Monza” – commenta Federico Pozzi Chiesa, fondatore di Sendabox e di Supernova Hub, l’incubatore entro il quale la start-up ha mosso i suoi primi passi. – “Siamo sempre più vicini a questa squadra, un club che ha una storia simile alla nostra: due realtà che nascono piccole riescono a crescere e ad ottenere risultati sempre più grandi, grazie alla tenacia e alla voglia di vincere. È per questo che fin da subito abbiamo sentito una comunanza di valori con AC Monza, che come noi intende dare sempre il meglio e puntare sempre più in alto, e che certamente ha tutte le carte in regola per affermarsi tra i top club lombardi.”

“Con oltre 25 milioni di tifosi, il calcio è lo sport più seguito per eccellenza. Accostarci a questa disciplina significa entrare tutte le settimane nelle case di moltissime famiglie e farci conoscere da un bacino di persone molto ampio” – dichiara Valentina Pavan, Direttore Generale di Sendabox. – “Ma soprattutto, questa partnership rappresenta per noi un’alleanza con una squadra con cui condividiamo tanto entusiasmo e una forte ambizione – la stessa ambizione che ha portato Sendabox a crescere rapidamente da start-up a scale-up. Con AC Monza condividiamo i valori di passione, determinazione nell’affrontare le sfide e lavoro di squadra, che ci uniscono in un obiettivo comune.”