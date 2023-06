Il brand Rana si lega al progetto della Volley Verona (SuperLega maschile)

Al via il progetto “Rana Verona Volley” (campionato di pallavolo serie A1 maschile). L’azienda alimentare veneta legherà il proprio nome alla realtà più importante della pallavolo veronese (un anno fa, con la denominazione Withu, è arrivata ai quarti di finale-scudetto contro la Lube).

La nuova collaborazione commerciale coincide con la chiusura del rapporto con il partner (Withu), che ha accompagnato la squadra, guidata da Radostin Stoytchev, nel precedente campionato.

Giovanni Rana junior, nipote del fondatore Giovanni ha dichiarato: “C’è stata una chimica immediata con questa società, con valori che sono anche i nostri. Questo è un progetto che coinvolge i tifosi, la città. Il nostro sarà principalmente un impegno di tempo, dedicare il tempo non solo all’essere sponsor ma essere partner di questa squadra“.

Oggi il Pastificio Rana (nata nel 1962 a San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona) ha 8 stabilimenti (5 in Italia, 1 in Belgio e 2 in USA) con più di 4mila dipendenti (è presente commercialmente in 66 Paesi). Dal 2007 l’azienda è entrata anche nel mondo della ristorazione con un format di “show cooking”, dove i piatti vengono preparati al momento in una grande cucina a vista. Ad oggi la catena conta 22 ristoranti distribuiti in tutt’Italia, più uno a Berlino.