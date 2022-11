Scherma, Milano 2023, inaugurata la Casa del Comitato Organizzatore

“Sono felice di essere qui oggi a inaugurare ufficialmente quella che per i prossimi mesi sarà la casa e il cuore pulsante del Comitato Organizzatore Milano 2023. Milano come sede dei Campionati del Mondo Assoluti di Scherma 2023 rappresenta un successo per lo sport italiano: un ringraziamento a tutti quelli che, con costanza e impegno quotidiano, hanno reso possibile tutto questo” – ha dichiarato Marco Fichera, Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023. “Milano 2023 è per Milano, la Lombardia e tutta la nostra Penisola una grande occasione di sviluppo e accrescimento….. Per questo motivo – ha proseguito – vogliamo che Milano 2023 sia un evento di tutti e per tutti. Il coinvolgimento sarà totale: dalla città di Milano, alle federazioni, dalle scuole ai progetti con le università, dalle istituzioni alle associazioni. Milano 2023 sarà un momento di festa, non solo sportiva, che raggiungerà tutti”.

L’ottavo mondiale organizzato in Italia, per la prima volta ospitato a Milano, sarà il Mondiale di Qualifica Olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Particolare, quest’ultimo, che accentua l’attesa per la scherma azzurra, reduce dalle otto medaglie vinte nell’ultima kermesse iridata al Cairo. Milano può essere considerata la Fencing Hub Italiana grazie ad una storia e una tradizione schermistica che si fonda su radici antichissime. Milano 2023 rappresenta uno straordinario momento di promozione non solo per la scherma, ma anche per Milano e per tutto il Paese. I Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Milano 2023 saranno da traino per tutto il panorama, con Milano sempre più protagonista degli eventi sportivi internazionali e vedranno il coinvolgimento di 1200 atleti provenienti da 165 paesi.