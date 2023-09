Scatta la nuova stagione della UEFA Europa League e della Conference League 2023/24

Tra domani, mercoledì 20, e giovedì 21 settembre, scattano le fasi a gironi della “UEFA Europa League” e della “UEFA Europa Conference League 2023/2024″.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a “Diretta Gol” per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18:45 e alle 21:00.

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18:00 e alle 23:00 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

Tre le squadre italiane iscritte alle due manifestazioni, la Roma e l’Atalanta in Europa League, la Fiorentina in Europa Conference League.

A scendere in campo per prime, alle 18.45, saranno giovedì la Roma, in trasferta a Tiraspol contro i moldavi dello Sheriff, e la Fiorentina, in casa dei belgi del Genk. Alle 21 sarà la volta dell’Atalanta, che a Bergamo riceverà la visita dei polacchi del Rakow Czestochowa. La partita dell’Atalanta verrà trasmessa anche su Sky Sport 4K.

Ad anticipare l’inizio di questa prima fase, la sfida di Conference League tra i francesi del Lille e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, in programma domani, mercoledì 20 settembre.

Anche per questa stagione Sky trasmetterà tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League. Ma non solo, le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dalla stagione 2024/25 alla 2026/27, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.