SAN SIRO: LO STADIO NON PRESENTA INTERESSE CULTURALE, PUO’ ESSERE ABBATTUTO

(di Thomas Gaddo) – La legge parla chiaro: lo stadio Giuseppe Meazza (San Siro) può essere abbattutto. A stabilirlo è stata, la Commissione per il patrimonio culturale della Lombardia, che ha spiegato, come la “scala del calcio”, non abbia interesse culturale, di conseguenza, non debba essere tutelata. Questo è quanto emerso dal documento, depositato in comune a Milano, in cui si legge: “…trattasi, allo stato attuale, di un manufatto architettonico in cui le persistenza dello stadio originario del 1925-’26 risultano del tutto residuali…un’architettura soggetta a una continua trasformazione in base alle esigenze legate alla pubblica fruizione e sicurezza…pertanto non sottoposta alle disposizioni di tutela del patrimonio”.

Decisione che “regala” il definitivo via libera ai progetti presentati da AC Milan e FC Inter per la trasformazione del quartiere. Società milanesi che, però, dovranno ancora confrontarsi con il consiglio comunale, per quanto riguarda l’indice di edificabilità. Infatti, il comune milanese, avrebbe dato disponibilità ad un limite superiore a 0,35 (soglia del governo del territorio), ma vorrebbe non superare lo 0,50. Club che invece, avevano richiesto le cubature pari a 0,68. La fumata bianca sembra essere vicina, ma spetterà alla giunta di Palazzo Marino, la decisione finale.