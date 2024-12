Rugby: Macron presenta la nuova divisa dei Barbarians F.C.

Barbarians F.C., iconico club di rugby a inviti, e Macron, partner tecnico dei “BaaBaas”, hanno presentato il nuovo Game Set e la Training Jersey per gli impegni internazionali della prossima stagione. Il club, che è ormai un’istituzione del rugby mondiale, festeggerà l’anno prossimo i 135 anni di storia.

Iconico il club, iconica la maglia, con le tradizionali bande orizzontali bianche e nere, che anche quest’anno sono presenti sia anteriormente che posteriormente, ma con una novità. Il bianco utilizzato per le bande orizzontali è infatti in off-white, una tonalità meno brillante e quindi conferisce un aspetto vintage e tradizionale. Allo stesso modo, le bande nere presentano un’appena accennata grafica in stampa sublimatica che rievoca il tessuto delle maglie da rugby in cotone di una volta. Il colletto è a polo con chiusura a due bottoni come da tradizione. Il backneck è personalizzato con etichetta a sfondo nero con il logo del Barbarian F.C., il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto, a destra, in nero e in stampa sublimatica, figura il Macron Hero, mentre a sinistra c’è lo stemma del club. Nel retrocollo esterno, in nero su fondo bianco, è presente la scritta FLAIR – COURAGE – SPIRIT – PASSION, abbinata allo stemma del club.

La nuova maglia è inoltre caratterizzata dalla grafica presente su spalle, maniche e fondo maglia posteriore dove, in emboss, è stato creato un disegno composto dall’intreccio ripetuto dello storico logo dei Barbarians. A completare il kit sono i tradizionali pantaloncini “total black”. Come da tradizione, i calzettoni sono quelli che il giocatore indossa solitamente nella propria squadra di provenienza. Il kit è disponibile in versione Player body-fit, ma anche nel formato Supporters Poly Replica, oltre alla tradizionale Cotton Replica sia a manica lunga che corta.

Insieme al game set è stata presentata anche la Rugby Training Jersey, maglia a girocollo che sul fondo nero sfoggia un’innovativa grafica a sottili righe orizzontali con i colori dell’arcobaleno.