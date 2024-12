Marketing: BCC Romagnolo sempre più al fianco del Cesena FC

La banca di riferimento del territorio, oltre a confermarsi Top Partner del club, figura tra i sostenitori dei progetti sociali “Scuola bianconera” e “Per un calcio integrato”.

Si consolida e amplia la partnership tra Cesena FC e BCC Romagnolo, Top Partner bianconero. Quello che rappresenta un connubio naturale fra la banca locale di riferimento del territorio (unico istituto di credito ad aver la sede direzionale a Cesena) e la massima espressione del calcio in Romagna giunge infatti alla settima stagione consecutiva. E in quella che vede il Cavalluccio di nuovo in Serie B, la collaborazione si estende anche a due importanti progetti di carattere sociale come “Scuola Bianconera” e “Per un calcio integrato”.

“Scuola Bianconera” è l’iniziativa promossa dal Cesena FC che nel corso dell’anno scolastico sta già coinvolgendo diversi istituti primari e secondari della città, con l’obiettivo di creare un legame fra la scuola e lo sport e sensibilizzare i ragazzi su argomenti come il bullismo, il rispetto, l’inclusione e il gioco di squadra, incoraggiando lo sviluppo dell’inclusione e della socialità.

Il progetto “Per un calcio integrato”, giunto alla settima edizione, è un vero e proprio esempio di inclusione sociale, nel quale si uniscono attività motoria e socializzazione con lo scopo di favorire l’autonomia e l’autostima dei giovani con disabilità intellettive o motorie. Un’attività svolta presso il Centro sportivo di Martorano da uno staff tecnico dedicato, con la partecipazione di volta in volta di alcuni giocatori della prima squadra, della Primavera o del Cesena femminile.

“Confermiamo con convinzione il rapporto con la squadra di calcio della nostra città – afferma Roberto Romagnoli, Presidente di BCC ROMAGNOLO -. Lo abbiamo fatto dal 2018 quando la squadra è ripartita dai campi della serie D, lo abbiamo confermato negli anni della C, e ora il rapporto si consolida nella ritrovata serie B, con una prima parte del campionato che sta andando ben oltre le più rosee aspettative. E’ una relazione che dalla parte sportiva abbiamo voluto estendere anche al sociale, nel quale la nostra Banca è fortemente impegnata, sostenendo due importanti progetti promossi dal Cesena FC e che riguardano temi a cui BCC ROMAGNOLO dedica particolare attenzione come i giovani, la scuola, lo sport, le diversità, l’inclusione sociale”.

“Siamo felici ed orgogliosi di poter avere ancora una volta al nostro fianco BCC ROMAGNOLO, – dichiara Corrado Di Taranto, Direttore Generale Cesena FC – proseguendo così un felice rapporto che ormai da molti anni lega il club bianconero a quella che è la banca di riferimento del nostro territorio. In qualità di istituto di credito principale del Cavalluccio, BCC ROMAGNOLO ricopre un fondamentale ruolo di supporto a tutte le nostre attività, con una particolare attenzione al sostegno dei progetti sociali bianconeri, che testimonia la comune attenzione all’inclusione ed alla condivisione di importanti valori per la nostra comunità”. (Cesena FC)