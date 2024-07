L’FC Südtirol (Serie B) si lega al marchio Erreà Sport con un accordo pluriennale

FC Südtirol (iscritta anche quest’anno nel campionato di Serie B) ha perfezionato nelle ultime ore un accordo pluriennale con Erreà Sport Spa, brand italiano attivo nell’abbigliamento sportivo a livello internazionale – per la sponsorizzazione tecnica a partire dalla stagione sportiva 2024-2025. Precedentemente il club altoatesino era sponsorizzato, nella precedente stagione, dal marchio concorrente Mizuno.

Grazie alla partnership quadriennale, quindi fino al 30 giugno 2028, Erreà Sport sarà il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco, allenamento e riposo della prima squadra, del settore femminile e del settore giovanile oltre che del merchandising biancorosso.

Presente in più di 80 paesi in tutto il mondo e in mercati importanti come quello inglese, Erreà è stata scelta dalla UEFA come Kit Assistance fino al 2026 ed è tra le aziende più innovative del settore teamwear, la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX.

Erreà è da molti lustri la scelta ideale per gli atleti e le società sportive in ogni parte del mondo. Un riferimento nel settore teamwear attraverso prodotti costruiti sulla passione per lo sport, l’innovazione tecnologica e il design stilistico. Produrre capi sportivi e tecnici in grado di migliorare le performances di chi ci indossa e ama lo sport, assicurare i massimi standard di qualità, sicurezza e comfort è la mission dell’azienda di San Polo di Torrile (in provincia di Parma).

I vertici di Erreà Sport Spa sono stati graditi ospiti presso l’FCS Center di Maso Ronco, accolti dal Presidente Gerhard Comper, dall’amministratore delegato, Dietmar Pfeifer e dal direttore operativo Hannes Fischnaller. Dopo un lungo e cordiale colloquio e la visita al centro tecnico, l’incontro è culminato con la firma ufficiale dell’accordo tra le parti a sancire l’abbinamento quadriennale Erreà-FCS.

“Siamo contenti di aver legato il nostro nome ad un brand prestigioso e internazionalmente riconosciuto come Erreà Sport, azienda nota nel settore dell’abbigliamento sportivo a livello mondiale. L’FC Südtirol sarà testimonial della qualità e del valore di Erreà Sport nei prossimi quattro anni. La nostra società è particolarmente lieta di intraprendere questo nuovo percorso con un marchio così importante nell’abbigliamento calcistico e sportivo. La storicità e il valore di Erreà, la qualità tecnica ed estetica dei materiali, la ricchezza dell’assortimento sono solo alcuni degli elementi che hanno influito su questa scelta che siamo certi sarà vincente. Siamo estremamente felici di questo accordo e non vediamo l’ora di poter vedere scendere in campo la nostra squadra con le nuove divise sviluppate insieme“. Queste le parole dell’a.d. biancorosso Dietmar Pfeifer.

Roberto Gandolfi, vice presidente di Erreà Sport, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver stretto un accordo con l’FC Südtirol, un club con valori saldi che rappresenta un’intera provincia e ha mostrato una crescita significativa abbracciando una filosofia unica nel suo genere. Siamo sicuri che i tifosi apprezzeranno i nuovi kit, realizzati con grande impegno e attenzione ai dettagli. La Serie B è una lega estremamente competitiva e siamo felici di accogliere la società biancorossa nella nostra famiglia di club professionistici”.