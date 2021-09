Sorma Group ancora al fianco del Cesena FC (Serie C)

L’azienda leader nella fornitura di macchinari automatizzati si conferma “Top Partner” del club bianconero per la 3a stagione di fila.

Giunge quindi al 3° anno la partnership tra il Cesena FC e Sorma Group. L’azienda nata nel 1973 figurerà infatti tra i Top Partner del club bianconero anche nella stagione 2021/22 (Serie C).

Leader mondiale nella fornitura completa di macchinari automatizzati per il post-raccolta di prodotti ortofrutticoli e di materiali tecnici per il packaging, il gruppo Sorma riunisce, al suo interno, 15 società presenti in 9 paesi tra cui Turchia, Spagna, Francia, Germania e Stati Uniti.

“Siamo contenti di aver partecipato, tre anni fa, alla rinascita del Cesena FC – afferma Andrea Casali, direttore commerciale di Sorma Group e con un passato nel settore giovanile bianconero dai Giovanissimi alla Primavera -. Era un’opportunità per essere al fianco della squadra della città e più in generale al territorio dove abbiamo relazioni importanti con altre aziende vicine al club come Orogel e Manuzzi Frutta Secca”.

Domani pomeriggio (alle ore 17:30) il Cesena FC affronterà in trasferta la Viterbese (girone “B” della Serie C 2021/22).