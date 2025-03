Roberto Valori si candida alla presidenza del CIP

Il vicepresidente vicario del CIP, Roberto Valori, ha ufficializzato la candidatura alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico.

“Dopo una serie di valutazioni ho deciso di candidarmi alla Presidenza del Comitato Italiano Paralimpico. Ho dedicato tutta la mia vita allo sport paralimpico, prima come atleta di livello internazionale e poi come dirigente sportivo, e ho a cuore il futuro di questo movimento che considero come una famiglia. Mi candido per proseguire e rafforzare l’eccellente lavoro che è stato svolto in questi anni e che ha consentito al movimento paralimpico di conquistare uno spazio di primo piano nel Paese e fra la gente, ma anche per costruire nuovi percorsi che possano portare altri successi e ulteriori conquiste sul piano sportivo e sociale”. È quanto dichiara in una nota Roberto Valori (nella foto in primo piano).



“Affronterò questa sfida facendo tesoro dell’esperienza maturata all’interno della Giunta nazionale del CIP, da Vicepresidente vicario, ma soprattutto alla guida, dal 2010, della Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico con la quale ho avuto l’onore di conquistare prestigiosi risultati a livello internazionale, come i tre Mondiali consecutivi vinti e i numerosi titoli ai Giochi Paralimpici. Il primo obiettivo sarà consolidare gli straordinari risultati ottenuti in questi anni dal movimento paralimpico italiano sotto la guida di Luca Pancalli. Nel mio programma ci saranno anche interventi volti a rendere ancora più efficaci le attività di avviamento allo sport paralimpico e a sostegno dello sport di base, la valorizzazione delle realtà sportive territoriali, il rafforzamento del rapporto con le Federazioni, le Discipline, Gli Enti di Promozione e con tutti gli organismi sportivi di base”, aggiunge Valori.

“Non essendomi ricandidato alla FINP potrò dedicarmi in modo esclusivo a questo impegno che non rappresenta una mera ambizione personale ma una forma più alta e intensa di amore e dedizione alla causa, consapevole delle grandi sfide che attendono il movimento nel prossimo futuro”, conclude Valori.



ROBERTO VALORI – LA SCHEDA

Roberto Valori è stato un atleta paralimpico di livello internazionale. Comincia la sua attività nel 1969 presso il Santa Lucia di Roma. Dal 1987 al 1996 si laurea per nove volte consecutive campione italiano prima nei 50 e 100 s.l. e poi anche nei 200 stile libero. Nel 1990 alla sua prima partecipazione ai campionati mondiali, ad Assen, conquista 2 ori e 1 bronzo stabilendo due record mondiali. Nel 1992, a Barcellona, conquista il bronzo nei 100 stile libero. Chiude la carriera con 2 ori e 2 bronzi iridati, 1 oro e 3 argenti agli Europei e 1 bronzo ai Giochi Paralimpici, oltre ai tanti titoli nazionali.

Dal 1992 al 2004 ricopre il ruolo di Presidente della società sportiva “Octopus” di Roma. Nel 1999 crea il primo centro pilota federale italiano per la formazione di istruttori di nuoto per persone con disabilità. Dopo aver ricoperto diversi ruoli all’interno della FISD prima e del Comitato Italiano Paralimpico poi, in qualità di membro di Giunta, viene eletto nel 2010 Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, incarico che ha portato avanti per quattro mandati, sino al 2024. È sposato e ha due figlie.