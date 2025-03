L’Arancino dello Stretto nuovo silver sponsor dell’AC Monza (Serie A)

L’Arancino dello Stretto ha annunciato la nuova partnership con AC Monza (Serie A), di cui sarà Silver Sponsor per le stagioni 2024-25 e 2025-26.

“Questo accordo rappresenta una sfida importante per la nostra azienda, poiché ci consente di portare la tradizione gastronomica messinese e i nostri prodotti artigianali nel Nord Italia, attraverso lo sport. Condividiamo con l’AC Monza la stessa voglia di crescere e fare sempre meglio, puntando a diffondere la nostra passione in tutta Italia e nel mondo”.

“Siamo contenti di intraprendere insieme alla squadra un percorso di successi, unendo due mondi differenti come sport e cucina per portare l’eccellenza anche in campo. Grazie ad AC Monza per questa opportunità straordinaria” – si legge in una nota aziendale.