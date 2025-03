Eventi – Il Paraguay diventa la seconda nazione sudamericana a ospitare i “World Skate Games”

(di Valerio Vulpis) – È ufficiale: la 5a edizione dei World Skate Games si terrà ad Asunción, Paraguay, nel 2026. L’annuncio è arrivato dopo la firma ufficiale del contratto tra World Skate e le autorità paraguayane, alla presenza del Presidente della Repubblica Santiago Peña, del Presidente di World Skate, il dirigente italiano Sabatino Aracu (di recente confermatosi n.1 di Skate Italia) e di numerose personalità del mondo sportivo nazionale e internazionale.

Alla cerimonia hanno partecipato figure di rilievo come Francesco Zangarini, Direttore Sportivo di World Skate, Facundo Cernadas, Capo di Gabinetto, Camilo Pérez López Moreira, membro del CIO e Presidente del Comitato Olimpico Paraguayano, César Ramírez, Ministro dello Sport, e Víctor Pecci, ex tennista e finalista del Roland Garros nel 1979, ora Direttore Generale del Comitato Organizzatore degli Eventi Sportivi Mega in Paraguay.

Questo annuncio segna la continuazione del percorso globale dei World Skate Games (nella foto in primo piano il logo ufficiale), che sono stati precedentemente ospitati a Nanchino, Repubblica Popolare Cinese (2017), Barcellona, Spagna (2019), Buenos Aires, Argentina (2022) e, più recentemente, in quattro regioni d’Italia (2024). Il Paraguay diventerà la seconda nazione sudamericana a ospitare questa kermesse, dopo l’organizzazione di successo dell’Argentina nel 2022.

A seguito del grande successo dei World Skate Games Italia 2024, che ha rappresentato un evento senza precedenti per le discipline World Skate con 154 titoli mondiali assegnati, 10.800 atleti e staff, 90 paesi partecipanti, l’evento si prepara per il suo prossimo capitolo in Paraguay.

I World Skate Games Italia 2024 hanno generato un impatto economico di 439 milioni di euro, registrando numeri significativi sui media tradizionali e sui social.

L’evento internazionale, svoltosi dal 6 al 22 settembre scorsi, ha visto in campo, in simultanea, sia RAI, sia SKY, con dirette e differite durante l’intero periodo di gare. SKY, inoltre, ha prodotto, e messo in onda, 4 speciali della durata di 14 minuti ciascuno. E’ stata la prima volta che la pay-tv ha deciso di investire, in misura massiccia, sul mondo degli sport rotellistici. Senza poi dimenticare la copertura mediatica offerta dal quotidiano Corriere dello Sport. Questo evento (con sedi di gare a Rimini, Pescara, Novara e all’interno della città metropolitana di Roma) è servito a far conoscere queste spettacolari specialità sportive ad aziende di primaria importanza e ciò non era mai successo, fino ad oggi, nella storia del movimento.

Una immagine di Sabatino Aracu, presidente FISR e della Federazione mondiale degli sport rotellistici – courtesy photo of FISR

Sabatino Aracu (nella foto sopra in una immagine di archivio), Presidente di World Skate e Skate Italia, ha dichiarato: “Dopo il successo italiano, siamo entusiasti di portare i World Skate Games in Paraguay. Questo evento non sarà solo il campionato mondiale dei nostri sport, ma un vero e proprio festival giovanile che combina sport, musica e intrattenimento, portando le competizioni nel cuore delle città e creando un’esperienza unica per atleti e spettatori.”

I World Skate Games riuniranno nuovamente 12 discipline in un unico grande evento, dallo sport urbano come lo skateboarding (già disciplina olimpica), il freestyle in roller e lo scootering, agli sport di velocità e adrenalina come il pattinaggio di velocità inline e il downhill, agli sport di squadra come l’hockey su pista, l’hockey inline e il roller derby, senza dimenticare il pattinaggio artistico.