Riyadh Air-Atletico Madrid: accordo monstre da 300 milioni di euro fino al 2033. Metropolitano in salsa saudita

Il debutto in occasione della partita della Liga contro i rivali del Leganés (in programma il prossimo 20 ottobre). Riyadh Air garantiva già 40 milioni di euro l’anno fino al 2027 (con la jersey-sponsorship). A questi si aggiungeranno gli oltre 33 annui del titling dell’impianto per i prossimi 9 anni (il precedente contratto con Cìvitas è durato solo un biennio). Tra i progetti collaterali, attivati attraverso la partnership in oggetto, vi è anche la nascita del Riyadh Air Club nell’hospitality dell’impianto madrileno (fino a due anni fa firmato dal Grupo Civitas, specializzato nell’ideazione e realizzazione di progetti immobiliari innovativi). Sempre Civitas resterà tra i partner commerciali del club iberico per almeno altre 5 stagioni.