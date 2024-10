Melandri Emanuele Autotrasporti è Official Partner del Cesena FC (Serie B)

L’azienda nata a Faenza a metà degli anni ’70 è un’altra new entry tra gli sponsor del “Cavalluccio” e certifica l’appeal del club bianconero in tutto il territorio romagnolo.

Il claim che ha accompagnato la campagna abbonamenti 2024/25 del Cavalluccio – “Quando gioca il Cesena, gioca tutta la Romagna” – vale anche per l’area marketing e commerciale. Tra le nuove aziende che affiancano il club bianconero nel campionato di Serie BKT figura infatti, in qualità di Official Partner, anche Melandri Emanuele Autotrasporti, realtà con sede a Faenza, in provincia di Ravenna.

Nata a metà degli anni ’70, come impresa di stampo familiare nel commercio di foraggio e prodotti per l’alimentazione animale, Melandri Emanuele Autotrasporti (www.melandriautotrasporti.it) diversifica il suo business nei primi anni ’90, investendo nel settore del trasporto conto terzi e in particolare in quello dei rifiuti urbani e speciali, nel quale si è specializzata ed opera tutt’ora come leader nazionale.

“Siamo orgogliosi di sponsorizzare il Cesena (Serie B), un club che incarna i valori di impegno, passione e appartenenza alla nostra terra – ha dichiarato Emanuele Melandri, titolare dell’azienda che porta il suo nome -. Nel nostro settore ci impegniamo quotidianamente a fornire servizi di trasporto sicuri ed efficienti, supportando la nostra comunità e contribuendo alla crescita del territorio: per noi il calcio, e in particolare il Cesena, sono un mezzo di integrazione e collaborazione, valori che condividiamo e promuoviamo ogni giorno da oltre cinquant’anni nella nostra azienda. Siamo fieri di essere al fianco di una squadra che, come noi, lavora con determinazione e professionalità per portare in alto il nome della nostra terra”.