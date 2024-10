Destination Italia al TTG di Rimini. Convegno sui nuovi scenari del Turismo sportivo

Destination Italia, la maggiore Travel Tech italiana, leader nel turismo Incoming esperienziale nei segmenti High-end e Luxury – quotata su Euronext Growth Milan – parteciperà al prossimo TTG di Rimini 9-10-11 ottobre 2024 (Padiglione A5 | Stand 339), per continuare ad affermare la sua missione: trasformare il locale in globale. Il gruppo è riconosciuto come Experience Maker. Attraverso i Local Expert, Destination Italia svela angoli segreti d’Italia, trasformandoli in esperienze pronte per essere vissute, condivise e ricordate.

La rete nazionale dei Destination Local Expert, lanciata lo scorso anno proprio al TTG, conta oggi 54 professionisti e copre diverse regioni italiane. I Local Expert svolgono un ruolo critico nella trasformazione di mete ad alto potenziale, ma ancora poco conosciute, in destinazioni turistiche ricche di esperienze autentiche, adatte ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale e naturale. Obiettivo-chiave dei Local Expert è la creazione di nuove esperienze da proporre ai viaggiatori. Allo Stand Destination Italia saranno presenti i Regional Manager e i Local Expert, a disposizione per incontrare chi è interessato a far parte del network.

Utilizzata anche dagli stessi Local Expert come strumento digitale per inserire esperienze a catalogo, Hubcore.AI è la piattaforma all-in-one pensata per gli operatori turistici, in particolare le destination management company (tra cui la stessa Destination Italia) e le agenzie inbound. Hubcore.AI sfrutta l’intelligenza artificiale per valorizzare le esperienze turistiche e i servizi in modo integrato e propositivo. Presso lo Stand sarà possibile vedere in anteprima il Trip Builder, il nuovo modulo che permetterà agli operatori di booking di costruire pacchetti turistici complessi, includendo sia servizi standard sia quotazioni rapide per servizi non presenti a catalogo, rendendolo uno strumento ideale per chi offre viaggi tailor-made. Trip Builder mira a migliorare l’efficienza nella creazione di itinerari personalizzati e nella gestione amministrativa, arricchendo le offerte con contenuti multimediali e facilitando la presentazione e la conferma delle proposte da parte dei clienti.

Destination Italia organizza l’incontro Turismo sportivo tra Experience ed Eventi (giovedì 10 ottobre, ore 17:10, BeActive Arena – Pad. C4) in cui verrà presentata un’analisi dell’impatto del turismo sportivo e dei grandi eventi sportivi, con dati sui comportamenti e le preferenze dei turisti che viaggiano per partecipare a maratone, gare ciclistiche, competizioni individuali e di squadra. L’analisi si basa su dati raccolti ed elaborati da Endu, la principale piattaforma e punto di riferimento per praticanti, team, società e organizzatori di manifestazioni sportive in Italia: tra i relatori interverranno Dina Ravera, Presidente di Destination Italia, e Andrea Casalini, AD di Endu.