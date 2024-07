Il Blackburn Rovers lancia la maglia stagione 2024/25 dedicata alla stagione ’94-’95

Il Blackburn Rovers FC ha presentato il nuovo kit Home che sarà utilizzato nei nella stagione 2024/25 di EFL Championship. Una maglia che rende omaggio a quella indossata da Alan Shearer e compagni nella stagione 1994-95, quando i Rovers conquistarono il titolo in Premier League. Una stagione esaltante, che vide la squadra di Blackburn chiudere il campionato davanti a Manchester United, Nottingham Forest e Liverpool e nella quale Shearer si laureò capocannoniere del torneo grazie alle 34 reti messe a segno in 42 partite.

La maglia Home del Blackburn Rovers FC si presenta nell’iconica configurazione a due metà, una bianca (destra) e una blu (sinistra), e maniche a colori invertiti. Il collo è a polo, blu con chiusura a due bottoni e risvolti in rosso, colore presente anche nella fine riga posizionata sul bordo manica. Nella banda blu, sia fronte che retro, è presente una grafica in stampa sublimatica, tono su tono, nella quale si ripete il disegno della Lancashire rose. Presente anche nello stemma del club, si tratta del simbolo del Lancashire, la contea in cui si trova la città di Blackburn. Il backneck è personalizzato con un’etichetta che riprende in parte il motivo grafico della maglia Home, e sulla quale è presente lo stemma del club, il logo Macron e scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Sul petto, a destra, è ricamato in blu, il Macron Hero, a sinistra lo stemma del Blackburn Rovers FC. Sul fondo maglia è inserito un tape personalizzato dove, intervallata dalla rosa del Lancashire, appare la scritta “14/5/1995 Premier League Champions”, celebrando il giorno che ha sancito la conquista del titolo di Campioni di Premier League. Una stagione vittoriosa che appare stampata in rosso anche nel retrocollo esterno e sempre accompagnata dal disegno della rosa. I pantaloncini sono bianchi con coulisse rosse, mentre i calzettoni blu hanno il bordo superiore bianco con fine riga rossa orizzontale.