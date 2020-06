Riparte il campionato di Serie A-Tim su SkyCalcio

Da domani, lunedì 22 giugno, fino a mercoledì 24 giugno in campo la 27a giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su NOW TV. Per tutti i match, sarà inoltre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

Fino al 2 agosto, una programmazione su Sky con rubriche e studi di approfondimento tutti i giorni e a tutte le ore, sempre in diretta. Tra il canale all news Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, una maratona di gol e notizie dall’alba a notte fonda, tra conferme e novità.

A partire da SKY CALCIO SHOW L’ORIGINALE: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 23.45 alle 00.45 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A, torna la rubrica dell’estate di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, questa volta in versione speciale dedicata alla Serie A. Commenti, immagini, analisi e interviste ai protagonisti delle partite appena terminate. Un mix tra “Calciomercato L’Originale” e “Sky Calcio Show”, con la conduzione di Alessandro Bonan, Giorgia Cenni e le notizie di Gianluca Di Marzio.

SKY CALCIO CLUB raddoppia. Il programma di Fabio Caressa torna nella sua forma tradizionale dopo la versione a distanza durante il lockdown, ma nelle notti estive della Serie A raddoppia gli appuntamenti: sabato e domenica dalle 23.45 all’una di notte su Sky Sport Serie A, in studio con Stefano De Grandis, Dalila Setti e la squadra dei talent, dove si alterneranno Alessandro Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Alessandro Del Piero.

Doppio appuntamento anche con SKY CALCIO LIVE – ESTATE, lo studio condotto Marco Cattaneo, in versione rinnovata e speciale. Si comincia il sabato alle 16 su Sky Sport Serie A con il pre partita della sfida delle 17.15 fino al post partita della sfida delle 19.30, con i commenti, le interviste e le anticipazioni di quello che accadrà la domenica, quando Sky Calcio Live sarà di nuovo on air, dalle 16 e anche su Sky Sport 24, per il pre e poi il post delle gare delle 17.15 (Dazn) e delle 19.30.

Anche Sky Sport 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, avrà un palinsesto dedicato al ritorno in campo della Serie A. Si parte con “Buongiorno Serie A”, alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino, con Federica Frola, per riassumere quanto di meglio accaduto il giorno precedente e la preview del programma di giornata. Si continua alle 13 con “Il calcio è servito”, insieme a Cristiana Buonamano per scoprire le notizie di giornata e raccontare l’avvicinamento alle partite della sera attraverso le voci degli inviati, collegati dalle sedi di allenamento. Dalle 18.30 alle 19.30, Leo Di Bello conduce “Campo aperto Serie A” (anche su Sky Sport Serie A) per introdurre la prima partita della giornata (quella delle 19.30) e analizzare i temi del campionato, con le ultime dagli stadi che si preparano ad ospitare le partite, le formazioni e le interviste ai protagonisti che si apprestano a scendere in campo. Il programma tornerà alle 21.30 per i commenti del post match.

Durante la settimana, continuano anche le rubriche “Sky Sport 24 Pomeriggio” con Sara Benci, “Fanta Show” con Mario Giunta in due puntate settimanali alle 18 e alle 18.30, oltre agli approfondimenti sul calcio internazionale, condotti da Federica Lodi.

Il sabato e la domenica, le notizie e gli approfondimenti passano da “Sky Sport 24 Super Weekend”, dalle 13 alle 16, con Mario Giunta, per introdurre la giornata di Serie A e tutti i gli altri eventi della grande estate di sport su Sky, con i campionati esteri (Bundesliga e Premier League) e i motori pronti a ripartire con i Mondiali F1 e MotoGP. Inoltre, Saturday Night diventa “Summer Night” e “Serie A Remix” andrà in onda al termine di tutte le giornate per rivivere le emozioni del turno appena concluso.

Tra studi e campi della Serie A, Sky Sport tornerà a schierare la sua super squadra di commentatori: Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Massimo Ambrosini, Paolo Di Canio, Beppe Bergomi, Daniele Adani, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Carolina Morace, Lorenzo Minotti, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli, Fernando Orsi, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, e le nostre prime firme Paolo Condò, Matteo Marani, Giancarlo Padovan.