RINNOVATO L’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON BER-PA

Il Brescia Calcio Femminile (BCF) annuncia che Ber-Pa sarà ancora tra i “Top Sponsor” della società nella prossima stagione.

Il logo dell’azienda leader di produzione di guarnizioni industriali, con sede a Capriolo, sarà sulle maglie da gara delle Leonesse per la stagione sportiva 2021-2022.

«È un grande privilegio per noi poter contare anche per questo anno su un’azienda così importante del nostro territorio – le parole di Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile (nella foto in primo piano – a destra) -. Ringrazio il dott. Parzani di Ber-Pa per la collaborazione e il sostegno».

«Sono entusiasta di poter proseguire il percorso insieme al Brescia Calcio Femminile – il commento di Sergio Parzani -. Ber-Pa crede fortemente nell’importanza della cultura dello sport, e soprattutto crediamo nel nuovo progetto del Brescia Calcio Femminile, portato avanti dalla presidente Gorno».

L’AZIENDA BER-PA

Industria Italiana leader nella produzione di O-Rings e guarnizioni realizzate con elastomeri per alte prestazioni, BER-PA nasce dalla passione, dalla professionalità per opera del sig.Eugenio Parzani nel 1984 a Paratico (BS) nella “Rubber Valley”. Da subito come brillante e innovativa azienda si specializza nella produzione di O-Rings in Viton® FKM, FPM.

Negli anni l’azienda registra una crescita costante e si specializza nella lavorazione di mescole di nicchia dal fluoroelastomero (Viton® FKM, FPM) al perfluoroelastomero (HPSealing®, FFKM, FFPM) capaci di soddisfare i più elevati standard di resistenza termica, chimica secondo le specifiche richieste dai clienti.

Oggi BER-PA conta una sede direzionale con adiacente area produttiva, un secondo terminal dedicato alle produzioni speciali HPSealing® (FFKM, FFPM) un terminal logistico e un ulteriore terminal tecnologico dedicato alla cernita automatica e conservazione delle disponibilità a stock.

Interprete di una vocazione assoluta e totale per la qualità, da oltre 30 anni BER-PA è fornitore continuativo e intrattiene stabili rapporti commerciali con le principali realtà industriali nei settori Navale, Automotive, Industrial, Oil & Gas, Food & Beverage, Oleodinamico, Idraulico, Pneumatico e Chimico offrendo le più avanzate sealing solutions technology.

Prodotti di elevata qualità sviluppati grazie a competenze uniche nel settore ed a una costante R&D capace di assicurare le migliori performance, quindi dal concetto di “High Performance Sealing” abbiamo sviluppato il nostro “HPSealing®” marchio proprietario BER-PA registrato e depositato dal 2007.